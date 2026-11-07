ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Megsérült a Magyarország számára is fontos kőolajvezeték

Infostart / MTI

Megsérült a horvát Janaf kőolajvezeték egyik szakasza Sziszek (Sisak) és Szlavónbród (Slavonski Brod) között, aminek következtében kőolaj szivárgott ki a vezetékből. A szivárgást megállították, a lakosság és az ivóvízellátás nincs veszélyben – közölte szombaton a vezetéket üzemeltető vállalat.

A társaság tájékoztatása szerint pénteken, a kőolajvezeték felújítása közben egy munkagép lezuhanó alkatrésze megrongálta a csővezetéket, amelyből kisebb mennyiségű kőolaj folyt a munkálatokhoz kiásott árokba.

A szivárgást az elzárószelepek lezárásával és az érintett vezetékszakasz nyomásmentesítésével állították meg. Az esetről és a megtett intézkedésekről azonnal értesítették a 112-es segélyhívó központot és az illetékes helyi hatóságokat.

A területet biztosították, a helyszínre szakértő kárelhárító egységeket vezényeltek, a szennyeződés felszámolása folyamatban van. A vállalat szerint a kőolaj szaga csak a közvetlen környéken érezhető, és a kárelhárítás előrehaladtával fokozatosan megszűnik.

A Janaf jelezte, hogy a vizsgálatok eredményéről és a további intézkedésekről tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Janaf az Adria-kőolajvezeték horvátországi üzemeltetője, amely a horvátországi és a környező országok finomítóinak ellátásában is fontos szerepet játszik. A vállalat a magyar Mol-csoport számára is szállít kőolajat. Szombati közleményében nem tért ki arra, hogy a vezetéksérülés okozott-e fennakadást a szállításban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megsérült a Magyarország számára is fontos kőolajvezeték

sérülés

kőolaj

vezeték

adria-vezeték

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”

Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”
Részletesen beszélt az egykori műrepülő-szupersztár arról, mit csinált állambiztonsági kérésre a nyolcvanas évek derekától, a vele interjút készítő szakíró pedig az InfoRádióban arról számolt be, kerülnek még elő nagy nevek az autó-motorsport világából, de méltósággal kell kezelni az információkat.
 

Sári Zsolt az ügynökaktákról: ne a mutogatás eszköze legyen, hanem a közös történelmünk feldolgozása

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Verebes István keményen bírálta az ügynökakták ügyét

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet itthon is a DSR és P2X? Nem gond, ha nem érted, majd mi elmagyarázzuk!

Jöhet itthon is a DSR és P2X? Nem gond, ha nem érted, majd mi elmagyarázzuk!

Elkészült az első magyar Nemzeti Rugalmassági Jelentés, amely a hazai villamosenergia-rendszer rugalmassági igényeit és a rugalmasság kiaknázása előtt álló lehetséges piaci akadályokat elemzi. E szerint a rendszer közép- és hosszú távú rugalmasságában nincs strukturális jellegű hiány a hagyományos gáz- és olajtüzelésű erőművi portfólió és az ipari akkumulátoros villamosenergia-tárolók várt terjedése mellett, a fogyasztói igény növekedését lekövető rugalmasság kielégítése azonban kockázatos lehet a reggeli és esti csúcsban, a naperőművi termelés kiesése esetén pedig akár a napközbeni órákban is. A Mavir vezetésével készült jelentés fontos üzenete, hogy a jogszabályi és szabályzati környezet felülvizsgálata és módosítása is szükséges a rugalmassági potenciál teljes kiaknázásához, ahogyan a fogyasztók ösztönzöttségének megteremtése is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így hálózta be a NER a magyar labdarúgást: kiszivárgott a kényszerítés, leleplezték az Orbán-rendszer cseleit

Így hálózta be a NER a magyar labdarúgást: kiszivárgott a kényszerítés, leleplezték az Orbán-rendszer cseleit

Szakemberek elemzték az elmúlt 16 év történéseit a tao-milliárdok áramlásától az utánpótlásképzésen és a határon túli támogatások rendszerén át a stadionépítésekig.

BBC
Business Sport Travel Science
New Zealand PM Luxon says negotiation and compromise needed with no clear winner in election

New Zealand PM Luxon says negotiation and compromise needed with no clear winner in election

With almost all the votes counted, there is no clear winner in New Zealand's general election

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 10:34
„A fejében lévő hangok utasították”, hogy végezzen Trumppal
2026. november 7. 09:27
Trump elővette egyik leghűségesebb emberét a választási bukás után
×
×