Megsérült a Magyarország számára is fontos kőolajvezeték

A társaság tájékoztatása szerint pénteken, a kőolajvezeték felújítása közben egy munkagép lezuhanó alkatrésze megrongálta a csővezetéket, amelyből kisebb mennyiségű kőolaj folyt a munkálatokhoz kiásott árokba.

A szivárgást az elzárószelepek lezárásával és az érintett vezetékszakasz nyomásmentesítésével állították meg. Az esetről és a megtett intézkedésekről azonnal értesítették a 112-es segélyhívó központot és az illetékes helyi hatóságokat.

A területet biztosították, a helyszínre szakértő kárelhárító egységeket vezényeltek, a szennyeződés felszámolása folyamatban van. A vállalat szerint a kőolaj szaga csak a közvetlen környéken érezhető, és a kárelhárítás előrehaladtával fokozatosan megszűnik.

A Janaf jelezte, hogy a vizsgálatok eredményéről és a további intézkedésekről tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Janaf az Adria-kőolajvezeték horvátországi üzemeltetője, amely a horvátországi és a környező országok finomítóinak ellátásában is fontos szerepet játszik. A vállalat a magyar Mol-csoport számára is szállít kőolajat. Szombati közleményében nem tért ki arra, hogy a vezetéksérülés okozott-e fennakadást a szállításban.