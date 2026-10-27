Mégsem találkozik Orbán Anitával Marco Rubio?

Változhatott Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddi programja: az Egyesült Államok külügyminisztériumának legfrissebb, hétfő este közzétett napi programjában már nem szerepel az Orbán Anita magyar külügyminiszterrel tervezett találkozó – írja a magyarnemzet.hu.

Korábban még egyértelműen benne volt a heti programtervben a magyar és az amerikai külügyminiszterek találkozója. A változás azért is figyelemre méltó, mert Orbán Anita korábban maga jelentette be, hogy október 27-én Washingtonban tárgyal Marco Rubióval – teszi hozzá a lap. A találkozót ezt követően az amerikai külügyminisztérium előzetes programja is megerősítette.

A hétfő este kiadott friss dokumentum szerint viszont Marco Rubio kedden Donald Trump amerikai elnököt kíséri Texasba. Délután 2-kor Christopher Landau külügyminiszter-helyettes a tongai miniszterelnökkel, Lord Fakafanuával találkozik a külügyminisztérium épületében.

A Külügyminisztérium kedd kora délután kiadott közlése szerint a találkozót az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották.