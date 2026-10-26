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Orbán Anita külügyminiszter beszél a szlovén hivatali partnerével, Tone Kajzerrel közös sajtóértekezletén a megbeszélésüket követõen a Külügyi és Európa-ügyi Minisztériumban, Ljubljanában 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ziga Zivulovic

Fontos washingtoni tárgyalásra készül Orbán Anita

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Amerikai kollégájával tárgyal a magyar külügyminiszterrel kedden Washingtonban.

„Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok" – közölte a Orbán Anita hétfőn Facebook-oldalán.

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Kezdőlap    Külföld    Fontos washingtoni tárgyalásra készül Orbán Anita

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Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.
 

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Lángokban áll Voronyezs, rossz hírt kapott Putyin - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

A hétvégi belgorodi dróntámadás után hétfőre virradóan ukrán drónok támadták Voronyezs városát. Kijev jelentése szerint a Starshield rendszer újra teljes kapacitáson működik azt követően, hogy október elején, Donald Trump újabb kiakadását követően fennakadásokat észleltek a működésében. Vasárnap Szerbiában vereséget szenvedett az előrehozott választásokon Putyin szövetségese, Alexandar Vučić. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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