Fontos washingtoni tárgyalásra készül Orbán Anita

„Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok" – közölte a Orbán Anita hétfőn Facebook-oldalán.
12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, Vucic elismerte a vereségét
„Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok" – közölte a Orbán Anita hétfőn Facebook-oldalán.
A hétvégi belgorodi dróntámadás után hétfőre virradóan ukrán drónok támadták Voronyezs városát. Kijev jelentése szerint a Starshield rendszer újra teljes kapacitáson működik azt követően, hogy október elején, Donald Trump újabb kiakadását követően fennakadásokat észleltek a működésében. Vasárnap Szerbiában vereséget szenvedett az előrehozott választásokon Putyin szövetségese, Alexandar Vučić. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Lula overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.