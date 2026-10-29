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Castelsardo, egy népszerű település Szardínián.
Nyitókép: Pixabay

Antikütyü szemlélettel is etetik a családokat az éttermekben Szardínián

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Szardínián több étteremben is megtiltották a mobilhasználatot a gyerekes családoknak.

Több étterem is megtiltotta a náluk étkező gyerekes családoknak Szardínián, hogy mobiltelefon legyen náluk – írja a The Guardian alapján a Telex. A cél, hogy a gyerekek ne a telefonok képernyőjét nézzék, és ahelyett inkább a szüleikkel beszélgessenek. Az egy hónapig tartó akcióban 15 étterem vesz részt.

A képernyőmentes étkezést Anna Cau, a sziget gyermekügyi ombudsmanja, valamint a vendéglátói és turisztikai szektor érdekvédelmi szervezete, a Fipe Confcommercio indította el. A kísérleti programban részt vevő éttermekbe érkező családoknak le kell adniuk a mobiljaikat, cserébe egy játékokat tartalmazó csomagot kapnak, ami a gyerekek és szülők közötti beszélgetést bátorítja, és egy, a túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztető tájékoztató is van benne.

Cau a projektről szóló sajtótájékoztatón közölte, hogy az éttermek hagyományosan olyan helyek, amik a közös étkezésről szólnak, és azt szeretnék elérni, hogy a családok újra felfedezzék az együttlét örömét. Hozzátette, hogy

elsőként a szülőknek kell példát mutatniuk, mert csak akkor kérhetik meg a gyerekeket arra, hogy tegyék el a mobilt, ha előtte azt ők is megteszik.

Emanuele Frongia, a Fipe Confcommercio helyi vezetője elmondta, hogy egyre gyakrabban tapasztalták, hogy az éttermekben az élénk beszélgetéseket hosszú csend váltotta fel, mivel az emberek a készülékeiket nézik, és gyakran a gyerekek kezébe is adnak egyet, hogy csendben maradjanak.

A projektben elmondása szerint nagy örömmel vesznek részt az éttermek. Eleinte csak nyolc étterem jelezte részvételét, de később már 15-re nőtt a számuk, és vannak köztük kis településeken és nagyobb városokban lévők is.

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