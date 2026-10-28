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Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

„Rettentő drága” beszélgetést folytatott az AI egy európai bankkal – tanulság lehet mindenki számára

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A csalók hamis üzenet és mesterséges hang segítségével csaltak ki egy olasz privátbanktól 95 millió eurót, azaz mintegy 34 milliárd forintot.

Ma már nem kell feltétlenül fegyver egy bankrabláshoz, ahogy az az Intesa Sanpaolo olasz óriásbank privátbanki üzletágával, a Fideurammal is történt - írja a Reuters cikke nyomán a hvg.hu.

A szervezet más magánbankokhoz hasonlóan jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező, magas rangú ügyfeleknek nyújt szolgáltatásokat. 2026 februárjában Paolo Molesini elnök egy WhatsApp-üzenetet kapott, amely esetében úgy tűnt, mintha közvetlenül az Intesa Sanpaolo vezérigazgatójától érkezett volna. Ebben arra kérték a Fideuram vezetőjét, hogy segítsen egy nagy összegű külföldi átutalás lebonyolításában. Ezután Molesini egy telefonhívást is kapott egy nagy ügyvédi iroda egyik vezetőjétől, aki igazolta a kérés jogszerűségét.

A probléma mindezzel „csak” annyi volt, hogy sem a WhatsApp üzenet, sem pedig a telefonhívás nem volt valódi, csalók célkeresztjébe került a magánbank.

Az üzenetküldés még nem igényelt különösebb technikai bravúrt, ám a hanghíváshoz már a mesterséges intelligenciát is bevetették, azzal utánozták az ügyvéd hangját. Molesini, mivel hitt a kérés valódiságában, utasította pénzügyi osztályát, hogy végezze el az átutalásokat. A Fideuram végül 95 millió eurót utalt el külföldi számlákra, többek között Kínába és Hongkongba.

A bank saját rendszerei érzékelték a szokatlan tranzakciókat és riasztották a másik oldalon lévő pénzintézeteket és a hatóságokat, így nemzetközi együttműködéssel sikerült körülbelül 53 millió eurót visszaszerezni. A fennmaradó összeg azonban eltűnt egy külföldi számlákból álló láncolatban, és lehetséges, hogy kriptovalutává alakították.

A privátbank igazgatója márciusban lemondott posztjáról anélkül, hogy a döntésre konkrét magyarázatot adott volna – a frissen kitudódott incidens viszont indokolhatja a vezető hirtelen távozását.

A milánói ügyészek most próbálják azonosítani a mesterséges intelligencia által generált rablás mögött álló feltételezett kiberbűnözőket. Állítólag egy, az Európai Unión kívül élő személy ellen folyik nyomozás számítógépes csalás miatt.

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Kezdőlap    Külföld    „Rettentő drága” beszélgetést folytatott az AI egy európai bankkal – tanulság lehet mindenki számára

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