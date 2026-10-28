„Rettentő drága” beszélgetést folytatott az AI egy európai bankkal – tanulság lehet mindenki számára

Ma már nem kell feltétlenül fegyver egy bankrabláshoz, ahogy az az Intesa Sanpaolo olasz óriásbank privátbanki üzletágával, a Fideurammal is történt - írja a Reuters cikke nyomán a hvg.hu.

A szervezet más magánbankokhoz hasonlóan jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező, magas rangú ügyfeleknek nyújt szolgáltatásokat. 2026 februárjában Paolo Molesini elnök egy WhatsApp-üzenetet kapott, amely esetében úgy tűnt, mintha közvetlenül az Intesa Sanpaolo vezérigazgatójától érkezett volna. Ebben arra kérték a Fideuram vezetőjét, hogy segítsen egy nagy összegű külföldi átutalás lebonyolításában. Ezután Molesini egy telefonhívást is kapott egy nagy ügyvédi iroda egyik vezetőjétől, aki igazolta a kérés jogszerűségét.

A probléma mindezzel „csak” annyi volt, hogy sem a WhatsApp üzenet, sem pedig a telefonhívás nem volt valódi, csalók célkeresztjébe került a magánbank.

Az üzenetküldés még nem igényelt különösebb technikai bravúrt, ám a hanghíváshoz már a mesterséges intelligenciát is bevetették, azzal utánozták az ügyvéd hangját. Molesini, mivel hitt a kérés valódiságában, utasította pénzügyi osztályát, hogy végezze el az átutalásokat. A Fideuram végül 95 millió eurót utalt el külföldi számlákra, többek között Kínába és Hongkongba.

A bank saját rendszerei érzékelték a szokatlan tranzakciókat és riasztották a másik oldalon lévő pénzintézeteket és a hatóságokat, így nemzetközi együttműködéssel sikerült körülbelül 53 millió eurót visszaszerezni. A fennmaradó összeg azonban eltűnt egy külföldi számlákból álló láncolatban, és lehetséges, hogy kriptovalutává alakították.

A privátbank igazgatója márciusban lemondott posztjáról anélkül, hogy a döntésre konkrét magyarázatot adott volna – a frissen kitudódott incidens viszont indokolhatja a vezető hirtelen távozását.

A milánói ügyészek most próbálják azonosítani a mesterséges intelligencia által generált rablás mögött álló feltételezett kiberbűnözőket. Állítólag egy, az Európai Unión kívül élő személy ellen folyik nyomozás számítógépes csalás miatt.