„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent a szerbiai választásokról

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Magyar Péter magyar miniszterelnök telefonon gratulált a szerbiai választáson vasárnap győztes lista vezetőinek, és a Facebookon is üzent.

A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, biztosította őket Magyarország támogatásáról. „Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk” – tette hozzá.

Korábban Magyar Péter szintén a Facebook-oldalán felidézte, hogy Aleksandar Vucic bejelentette a vereségét, az Egyetemista Lista abszolút többséget szerez a választáson. Úgy fogalmazott: „Szerbiában országszerte örömünnep kezdődött az utcákon. Ismerős?”

Vasárnap este Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban.

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Kezdőlap    Belföld    „Ismerős?” – Magyar Péter is üzent a szerbiai választásokról

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