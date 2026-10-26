„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, biztosította őket Magyarország támogatásáról. „Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk” – tette hozzá.

Korábban Magyar Péter szintén a Facebook-oldalán felidézte, hogy Aleksandar Vucic bejelentette a vereségét, az Egyetemista Lista abszolút többséget szerez a választáson. Úgy fogalmazott: „Szerbiában országszerte örömünnep kezdődött az utcákon. Ismerős?”

Vasárnap este Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban.