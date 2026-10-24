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A szerb nemzeti lobogó benne a címerrel.
Nyitókép: Unsplash

Pásztor Bálint: óriási a vasárnapi előre hozott szerb választások magyar tétje

Infostart / InfoRádió

Vasárnap előre hozott parlamenti választást tartanak Szerbiában, ahol a politikai erőviszonyok alakulása nemcsak az ország jövőjét, hanem a vajdasági magyar közösség mozgásterét is meghatározhatja. Az InfoRádió a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, Pásztor Bálintot kérdezte a várható eredményről és a vajdasági magyarság helyzetéről.

A vajdasági magyarok számára az a tét, hogy milyen súllyal és milyen feltételek mellett tudják érdekeiket képviselni a belgrádi parlamentben.

Korábban több magyar párt versengett a közösség tagjainak a szavazataiért, de most a Vajdasági Magyar Szövetség 5-ös számú listája az egyetlen magyar lista annak érdekében, hogy a vajdasági magyar oktatás ügyében, „a mi településeink fejlesztési elképzelései, megvalósítása érdekében és más, az identitás megőrzése érdekében intézendő ügynek legyen felelőse a jövőben is” – mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: arra kérik a vajdasági magyar közösség tagjait, hogy vasárnap támogassák a Vajdasági Magyar Szövetséget.

A kérdésre, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett a VMSZ, azt mondta: Szerbiában 5 fővel lehet képviselőcsoportot alakítani.

„Az a célunk, hogy továbbra is legyen önálló magyar képviselőcsoport a szerbiai parlamentben. Az elmúlt évtizedekben 3 és 9 között alakult a képviselőink száma. Bízom abban, hogy az ötfős létszámot el tudjuk érni”

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy a VMSZ bármelyik esetleges jövendő kormánypárttal hajlandó lenne-e együttműködni, azt mondta: mindenkivel hajlandóak együttműködni, akivel meg tudnak egyezni a vajdasági magyar közösség prioritásai kormányprogramba emeléséről.

„Az elmúlt évtizedekben is mindig úgy jártunk el, hogy azzal a politikai formációval, politikai párttal, amely a szerbek szavazatának köszönhetően – hiszen mindig a többségi nemzet dönti el, hogy ki fog kormányt alakítani –

a legjobban szerepel a választáson, azzal megpróbálunk megegyezni.

Soha nem a tisztségek megszerzése vagy megtartása ösztönöz bennünket, hanem a programbeli elképzeléseink megvalósítása, a magyar települések fejlesztése, a magyar oktatás megőrzése” – mondta.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van most a vajdasági magyar kisebbség, úgy válaszolt: „annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben csökkent a létszámunk, az intézményrendszerünk alapján, illetve azon célkitűzések megvalósítása alapján, amelyek elérése érdekében küzdöttünk, azt lehet mondani, hogy egy büszke, a szülőföldjén megmaradni és fejlődni szándékozó közösség a vajdasági magyar közösség, amelynek most egységet kell mutatnia a választásokon, hiszen Szerbiában akkor tudunk a szerbekkel kialakított párbeszédben eredményt elérni, ha sok ember támogatása birtokában tárgyalunk ügyekről a többségi nemzet képviselőivel, tehát ha nagy és erős felhatalmazás van mögöttünk.”

Arról, hogy mi a következő parlamenti ciklus tétje, és a VMSZ milyen eredményeket szeretne felmutatni a következő választásokig a vajdasági magyar közösségnek, úgy fogalmazott: a fő céljuk a magyar oktatás megőrzése. Például

jelen pillanatban Szerbiában a törvény azt mondja, hogy 15 fő alatt nem kötelesek osztályt nyitni semmilyen nyelven, így magyar nyelven sem.

Ma az általános iskolai tagozatok több mint 60 százaléka 15 fő alatti létszámmal működik, de a VMSZ szerepének köszönhetően ezeket az osztályokat sikerült megőrizni. Ez egy kiemelt célkitűzés a jövőre vonatkozóan is, illetve az, hogy mindazok a települések, ahol magyarok élnek, hagyományosan nagyobb számban fejlődni tudjanak a következő időszakban is. „Ezek olyan ügyek, amelyeket egy begrádi központú, szerb előjelű párt értelemszerűen soha nem tarthat olyan fontosnak, mint egy magyar párt” – mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Gyulai Péter készítette.

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Kezdőlap    Külföld    Pásztor Bálint: óriási a vasárnapi előre hozott szerb választások magyar tétje

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Pásztor Bálint: óriási a vasárnapi előre hozott szerb választások magyar tétje

Pásztor Bálint: óriási a vasárnapi előre hozott szerb választások magyar tétje

Vasárnap előre hozott parlamenti választást tartanak Szerbiában, ahol a politikai erőviszonyok alakulása nemcsak az ország jövőjét, hanem a vajdasági magyar közösség mozgásterét is meghatározhatja. Az InfoRádió a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, Pásztor Bálintot kérdezte a várható eredményről és a vajdasági magyarság helyzetéről.
 

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