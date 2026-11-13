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Snétberger Ferenc gitármûvész, a felsõörsi Snétberger Zenei Tehetség Központ alapítója interjút ad az MTI újságírójának Budapesten 2026. október 6-án.
Nyitókép: Hatházi Tamás

Snétberger Ferenc a Szent Márton-díj idei kitüntetettje

Infostart / MTI

Snétberger Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitárművésznek adományozták pénteken a Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapított Szent Márton-díjat.

Az elismerést egy korábban elvállalt koncertfelkérése miatt a művész felesége, Angela Snétberger vette át.

A 2001-ben alapított díjat olyan személyiségnek adományozzák Szent Márton napja alkalmából, aki sokat tett a valamikori Pannónia területén lévő kulturális és turisztikai, valamint térségfejlesztő programok megvalósításáért, hozzájárulva ezzel a nemzeti örökség, a kulturális értékek, továbbá a tettekre fordított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez és megőrzéséhez.

Baka András köztársasági elnök ünnepi beszédében azt mondta, hogy a magyarság története elképzelhetetlen a bencés jelenlét nélkül. Mire Szent István király megteremtette a királyság alapjait, a bencés szerzetesek már megkezdték szellemi, lelki és kulturális tevékenységüket Magyarországon.

Hozzátette, hogy Pannonhalma a magyar lelkiség erőbástyája, ezer éven át hűséges volt küldetéséhez és bizonyította, hogy az igazi értékek képesek túlélni a történelem viharait.

Szent Mártonra kitérve az államfő azt mondta, hogy a püspök öröksége az egész keresztény világé és arra tanít, hogy az öröm nem tehet közömbössé másokkal szemben.

Kifejtette: nem feledkezhetünk meg azokról, akik nélkülözéssel, félelemmel, a háború nehézségeivel néznek szembe, akik a szeretteikért aggódnak vagy elvesztették otthonaikat.

Baka András szerint egy közösség erkölcsi erejét nemcsak az mutatja meg, hogyan bánik a sikeresekkel és az erősekkel, hanem az, hogyan fordul a nehéz helyzetben lévők felé, így Szent Márton példája ma is érvényes, egyetemes erejű európai üzenet.

Kiemelte, hogy Szent Márton azt is tanítja, hogy a szeretet legigazibb formája a másik ember iránti cselekvő tevékenység.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát köszöntőjében arról beszélt, hogy a „tiszta szavakat" napjainkban a tömeg hangzavara, a közösségi média szüntelen zaja, a közélet indulatos vitái és a gyors ítéletek veszélyeztetik, ahogy a félelem is attól, hogy ha kimondjuk, amit valóban gondolunk, elveszítjük mások jóindulatát.

Hangsúlyozta, hogy Szent Márton történetének egyik legfontosabb üzenete az, hogy a gyógyulás ott kezdődik, ahol valaki valóban meghallgatja a másikat, "ahol nem a saját igazunkat akarjuk mindenáron bizonyítani, hanem készek vagyunk megnyílni egymás előtt, és ahol a kimondott szót egy tapintatos, segítő mozdulat is követi".

Hozzátette: szükséges keresni a tiszta hangot és odafigyelni egymás szavára.

A Szent Márton-díjat 2001 óta megkapta: Nemeskürty István, Pungor Ernő, Nagy Gáspár, Kukorelli István, Mádl Ferenc, Szokolay Sándor, Sebestyén Márta, Melocco Miklós, posztumusz Gál Tibor, Tringer László, Sólyom László, Ittzés János, Thész Gabriella, Rieger Tibor, Andrásfalvy Bertalan, Jankovics Marcell, Tardy László, Halzl József, Rolla János, a Szent Egyed Közösség, Somos László, Michael August Blume, Áder János és hitvese, Herczegh Anita, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja, a szegedi Reménysugár Alapítvány, posztumusz Rudan Mária, valamint Fabiny Tamás.

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Kezdőlap    Belföld    Snétberger Ferenc a Szent Márton-díj idei kitüntetettje

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