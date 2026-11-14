Ha ma győznénk Grúziában... – sport a tévében

M4 Sport
11.15: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, férfi rövidprogram, Everett
13.15: Triatlon, világbajnoki sorozat, Abu-Dzabi
15.00: Kosárlabda, férfi NB I, Atomerőmű-Alba Fehérvár
18.00: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Georgia-Magyarország
M4 Sport+
18.00: Kosárlabda, női Európa-bajnoki selejtező, csoportkör, Magyarország-Portugália
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Európa-liga, 3. forduló, visszavágó, Baník Most-Esztergom
15.45: Kézilabda, férfi NB I, Szeged-Veszprém
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Győri ETO KC - Blomberg-Lippe
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 1. nap
Sport 2
14.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 1. nap
19.00: Ökölvívás, Papp-kupa
Eurosport 1
9.45 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, Levi, női műlesiklás, 1. és 2. futam
Eurosport 2
13.35 és 15.05: Terepkerékpár, ciklokrossz, női és férfi verseny, Merksplas
20.00: Golf, PGA Tour, Austin Championship
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Írország - Ukrajna
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Dánia
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Exeter-Cheltenham
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Fleetwood-Tranmere
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svédország - Bosznia-Hercegovina