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ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Finnország barátságos labdarúgó-mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ha ma győznénk Grúziában... – sport a tévében

Infostart / MTI

A Rossi-csapat tbiliszi összecsapásával párhuzamosan játszik Eb-selejtezőt a női kosárlabda-válogatott, szerepel a BL-ben a nehéz helyzetbe került Győri Audi ETO KC és képernyőre kerül egy angol negyedosztályú meccs is.

M4 Sport

11.15: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, férfi rövidprogram, Everett

13.15: Triatlon, világbajnoki sorozat, Abu-Dzabi

15.00: Kosárlabda, férfi NB I, Atomerőmű-Alba Fehérvár

18.00: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Georgia-Magyarország

M4 Sport+

18.00: Kosárlabda, női Európa-bajnoki selejtező, csoportkör, Magyarország-Portugália

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Európa-liga, 3. forduló, visszavágó, Baník Most-Esztergom

15.45: Kézilabda, férfi NB I, Szeged-Veszprém

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Győri ETO KC - Blomberg-Lippe

20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 1. nap

Sport 2

14.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, 1. nap

19.00: Ökölvívás, Papp-kupa

Eurosport 1

9.45 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, Levi, női műlesiklás, 1. és 2. futam

Eurosport 2

13.35 és 15.05: Terepkerékpár, ciklokrossz, női és férfi verseny, Merksplas

20.00: Golf, PGA Tour, Austin Championship

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Írország - Ukrajna

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Dánia

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Exeter-Cheltenham

18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Fleetwood-Tranmere

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svédország - Bosznia-Hercegovina

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Kezdőlap    Sport    Ha ma győznénk Grúziában... – sport a tévében

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Átfogó megelőzési stratégiára és széles körű felvilágosításra van szükség a droghasználat visszaszorításához, mivel egyre több és egyre kiszámíthatatlanabb hatású szer jelenik meg a piacon – figyelmeztet Zacher Gábor. A toxikológus az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, ahol beszélt a budapesti droghelyzetről, de arról is, hogy meg kell tanítani a fiataloknak „azt a végtelenül egyszerű hárombetűs magyar szót”.
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Büszkék vagyunk a kollégáinkra, akik a novemberi hideg esőben az erdőben ázva ástak, akik hideg raktárakban órákon át pakoltak, és akik 24 órával az akció kezdete után még a több órán át tartó kincstári számlálásnál is jelen voltak. Megyünk tovább – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Facebook-videójában.
 

A Fidesz bízik abban, hogy a halom pénznek semmi köze Seszták Miklóshoz

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2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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Újabb drog-razzia vezetett eredményre: elfogták a Szerbiában, Magyarországon, Horvátországban és Szlovákiában tevékenykedő bűnszervezet tagjait

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A gyanúsítottakat bűnszervezetben való részvétellel, valamint kábítószer illegális előállításával és kereskedelmével gyanúsítják.

BBC
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