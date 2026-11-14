Ha ma győznénk Grúziában... – sport a tévében

Zacher Gábor: óriási a bizonytalanság a drogoknál, soknak vannak ismeretlen és veszélyes összetevői

Átfogó megelőzési stratégiára és széles körű felvilágosításra van szükség a droghasználat visszaszorításához, mivel egyre több és egyre kiszámíthatatlanabb hatású szer jelenik meg a piacon – figyelmeztet Zacher Gábor. A toxikológus az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, ahol beszélt a budapesti droghelyzetről, de arról is, hogy meg kell tanítani a fiataloknak „azt a végtelenül egyszerű hárombetűs magyar szót”.