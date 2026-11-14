A Microsoft azt mondja, már minden működik

A Microsoft teljes mértékben helyreállította a Teams, az Outlook levelezési rendszer, a Copilot és más applikációk hozzáférését, mind egyéni, mind céges szinten - derült ki az amerikai techvállalat szombati bejelentéséből.

A cég már előző nap bocsánatot kért a több mint 24 órán át tartó fennakadások miatt, a működési zavarokat pedig az infrastruktúra túlterheltségének tulajdonította.

A közleményben kiemelték, hogy a zavarokat műszaki hiba, nem pedig kibertámadás vagy a mesterséges intelligencia (MI) esetleges meghibásodása okozta.