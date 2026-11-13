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Nyitókép: pexels.com

Utcára vonultak az emberek Kiskunhalason, előálltak a követelésükkel

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A kiskunhalasi városháza előtt gyűltek össze a tiltakozók, hogy hangot adjanak a térségben tervezett szénhidrogén-kutatások és az esetleges későbbi fúrások miatti aggodalmaiknak.

A demonstráció résztvevői a Homokhátság vízkészletét és élővilágát féltették a tervezett kútfúrásoktól – számolt be róla a baon.hu.

A demonstráció egyik szervezője, Bús József önkormányzati képviselő a helyszínen elmondta, céljuk nem csupán az, hogy a Kiskunhalas környékére tervezett kutatásokat állítsák le. A tiltakozók azt szeretnék elérni, hogy a döntéshozók hirdessenek országos moratóriumot minden tervezett szénhidrogén-kutatásra és a későbbi fúrásokra vonatkozóan.

A megmozdulás szervezői hangsúlyozták: nem elégednek meg helyi ígéretekkel, országos szintű tiltást követelnek. Szükség esetén a polgári engedetlenséget is kilátásba helyezték.

Attól tartanak, hogy a fúrások során alkalmazott különféle vegyi és technológiai eljárások megmérgezik a talajt, ezzel visszafordíthatatlan károkat okozva a helyi élővilágban és a mezőgazdaságban.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere közösségi oldalán közzétett közleményében jelezte, hogy az elmúlt időszakban számtalan megkeresést kapott a lakosságtól a témában. A városvezető hangsúlyozta, megérti az emberek aggodalmát, és az önkormányzat elsődleges feladatának a helyben élők érdekeinek, biztonságának, valamint a természeti környezetnek a védelmét tartja.

A kiskunhalasi polgármester bejelentését egy nappal megelőzően a szomszédos Soltvadkert vezetője, Temerini Ferenc is hasonló tartalmú közleményt adott ki.

A CanCambria Hungary Kft. hangsúlyozta, hogy a november 15-én kezdődő első aktív szakasz nem jár fúrással, kitermeléssel vagy rétegrepesztéssel. A cég két különálló beruházást választott el egymástól.

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