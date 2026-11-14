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rendőri ellenőrzés kék villogó rendőrautó rendőrség // Police in pursuit of a reckless driver at night. About 30 years old scared Caucasian man.
Nyitókép: GoodLifeStudio / Getty Images

Rendőrautó előtt előzött tilosban a hibát hibára halmozó sofőr

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Többször átment a záróvonalon, ráhajtott a forgalomtól elzárt területre és tilosban előzött egy autós Szeghalmon.

Sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat egy autós október 29-én Szeghalmon, annak ellenére, hogy egy szolgálati gépkocsi haladt mögötte – számolt be közösségi oldalán a Békés megyei rendőrség, amely egy videót is közzétett az esetről.

A sofőr többször átlépte a záróvonalat, ráhajtott a forgalomtól elzárt területre. A rendőrautó kamerája által rögzített felvételen az is jól látszik, ahogy a férfi egy tiltó táblánál előzött meg egy teherautót. A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek ellene.

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Kezdőlap    Belföld    Rendőrautó előtt előzött tilosban a hibát hibára halmozó sofőr

békés megye

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