Rendőrautó előtt előzött tilosban a hibát hibára halmozó sofőr

Sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat egy autós október 29-én Szeghalmon, annak ellenére, hogy egy szolgálati gépkocsi haladt mögötte – számolt be közösségi oldalán a Békés megyei rendőrség, amely egy videót is közzétett az esetről.

A sofőr többször átlépte a záróvonalat, ráhajtott a forgalomtól elzárt területre. A rendőrautó kamerája által rögzített felvételen az is jól látszik, ahogy a férfi egy tiltó táblánál előzött meg egy teherautót. A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek ellene.