Amerikai invázióra készül Kuba

Kuba felkészül egy esetleges amerikai támadásra - jelentette be Miguel Díaz-Canel kubai elnök.

"Készek vagyunk visszaverni bármely, az országunk ellen irányuló külső katonai agressziót" - szögezte le az elnök Havannában, mindazonáltal hangsúlyozta: Kuba békés állam és nem jelent semmiféle fenyegetést egyetlen ország nemzetbiztonságára sem.

Mint mondta, a Washingtonból érkező "fenyegető retorika" arra készteti Kubát, hogy "békeidőben is háborús struktúrát tartson fenn".

Donald Trump amerikai elnök egy csütörtöki rádiós interjúban arra a kérdésre, fontolgat-e katonai beavatkozást a karibi országban, azt felelte, szeretné "elvégezni" Kuba ügyét, mielőtt - két év múlva - lejárna elnöki ciklusa.

Kubában rendszeresek a hadgyakorlatok és a védelmi ülések az Egyesült Államok januárban Venezuelában végrehajtott művelete óta. Abban az akcióban az amerikai erők elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és az Egyesült Államokba vitték, ahol kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt eljárás folyik ellene.

Trump többször említette a katonai beavatkozást Kubával összefüggésben: októberben, nem sokkal az amerikai félidős választások előtt úgy vélte, a Közel-Keletről hazatérő amerikai hadihajók "tehetnének egy kitérőt Kuba felé", hozzátéve, hogy a karibi ország vezetői ennek hatására vélhetően megadnák magukat.