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A téli KoriPark a Budapest Parkban 2025-ben.
Nyitókép: budapestpark.hu/

Megnyit egy népszerű pesti korcsolyapálya

Infostart / MTI

November 28-án megnyitja kapuit a Budapest Parkban a Kori-park. A szabadtéri kulturális helyszínen csaknem kétezer négyzetméteres korcsolyapályával, téli étel- és italkínálattal, valamint különféle programokkal várják az érdeklődőket a téli hónapokban.

A szervezők közleménye szerint a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark ünnepi hangulatot kínál: a jégpályát díszfények világítják be, a látvány középpontjában pedig a pálya közepén felállított karácsonyfa áll. A korcsolyázás élményét a Park FM zenei főszerkesztője, DJ Izil által összeállított zenei válogatás teszi teljessé – emelték ki.

A KoriPark nyitóhétvégéjén, november 28-án és 29-én Grand Opening eseménnyel várják a látogatókat. A szombati program Jégdiszkó DJ Thomas zenéivel, vasárnap pedig Storma gondoskodik a korcsolyázáshoz illő zenékről – írták.

A téli szezon programja szerint december 12-én, szombaton Nigel Stately DJ ünnepli a születésnapját a KoriParkban, lesz House Piknik, és a helyszín a Jégpályák Éjszakája elnevezésű programsorozathoz is csatlakozik.

Azt írták: akkor sem kell lemondani a korcsolyázás élményéről, ha valaki saját felszerelés nélkül érkezik, mert a helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség. A kevésbé magabiztos korcsolyázókat bérelhető pingvin- és fókafigurák segítik, amelyek kapaszkodóként szolgálnak a jégen.

A KoriPark november 28-tól január 31-ig várja a látogatókat, így az ünnepi időszakban is lehetőséget ad a kikapcsolódásra. A folyamatosan bővülő programkínálat a KoriPark weboldalán, a https://www.budapestpark.hu/hu/koripark oldalon érhető el.

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