Marad az eddigi elnök a budapesti ügyvédi kamara élén

A jelenlegi elnök, Tóth M. Gábor kapta a legtöbb szavazatot a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztségviselőinek pénteki választásán, így a következő négy évben is ő vezeti majd a szervezetet. Az elnöki posztért a jelenlegi elnökön kívül Horváth Lóránt és Gerő Tamás indult.

Tóth M. Gábor az MTI érdeklődésére elmondta: 1836 kamarai tag élt a szavazáson demokratikus választójogával. "1194-en gondolták úgy, hogy folytatódjon az a fajta kiszámítható, stabil kamarai működés, amely a függetlenség szimbólumaként volt jelen az elmúlt nyolc évben" - fogalmazott.

A régi-új elnök két kihívója Horváth Lóránt és Gerő Tamás volt, mindketten egy-egy ügyvédi szervezet vezetői: Horváth Lóránt az Ügyvédkör, míg Gerő Tamás az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke.

Tóth M. Gábor - aki 2018 óta vezeti a szervezetet - a kamarai működés, az ügyvédi hivatásrend megerősítését nevezte legfőbb céljának.

Korábban meghirdetett tervei között szerepel emellett - többek között - a rendszeres elnöki fogadónap bevezetése és egy "még nyitottabb" ügyvédi kamara megteremtése.

Az elnök emellett a budapesti hivatásrendek vezetőivel egy olyan kapcsolattartási rend kialakítását szeretné elérni, "amely mindkét irányban biztosítja a szükséges szakmai kommunikáció lehetőségét".

A választás eredményét Horváth Lóránt az MTI-nek úgy kommentálta: a változást kívánó erőknek nem sikerült áttörniük a múlt falait. "Valamiért a budapesti ügyvédek nem akarnak semmilyen változást az elmúlt időkhöz képest" - tette hozzá. Ezzel együtt Facebook-oldalán gratulált Tóth M. Gábornak.

A nyáron a Központi Nyomozó Főügyészség vezetői posztjáról lemondó Fürcht Pál jogi képviseletét is ellátó Horváth Lóránt - akinek az irodája az úgynevezett aranykonvojügyben az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket is képviseli - kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy az elnökválasztás előtt három nappal a kamara előzetes fegyelmi eljárást indított ellene a Legfőbb Ügyészség bejelentése nyomán "ügyvédhez méltatlan tartalmú, valamint összeférhetetlen ügyvállalás" miatt.