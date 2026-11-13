Megnyílt a karácsonyi vásár a Szent István-bazilikánál és a Vörösmarty téren

Az Advent Bazilika elnevezésű vásáron fényfestés, heti 5 napon át élőzenei koncertek, fénykapu és családi melegedő is várja a látogatókat. A Vörösmarty Classic Xmas a klasszikus belvárosi karácsonyi vásár hangulatát idézi kézműves ajándékokkal, interaktív programokkal, heti három napon át koncertekkel és ingyenes kisvasúttal – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A csaknem háromszázféle ételt felvonultató választékban a forralt bortól a lángoson át a lazacig terjed a kínálat, amelyek többségéből kérhető kisebb, kedvezőbb árú adag is. A forralt bor 1500 forintba, a sima lángos 2400 forintba kerül. Idén 1000 forint alatti gyermekmenü is kapható.

A vásárokon elérhető lesz a kedvezményes Budapest menü, amely a különböző kiállítók közkedvelt ételeit tartalmazza.

A vásárok a segítségnyújtásra és az összefogásra is kiemelt hangsúlyt fektetnek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével.

A közleményben emlékeztettek: október 9-én Monacóban adták át az Europe Best Destinations (EBD) díjait, ahol a 2026-os év legszebb európai karácsonyi vásárának járó elismerést az Advent Bazilika kapta.