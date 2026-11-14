Unja a Messenger régi ikonját? Most már akár le is cserélheti, persze nem ingyen

A Meta 2025 elején változtatta meg utoljára a Messenger ikonját, amikor a rózsaszínes, sokszínű változat kukázásával visszatértek a korábbira hajazó, egyszínű, és kissé talán unalmas kék változathoz – írja a hvg.hu.

Lecserélni viszont nem lehetett, így a felhasználók kénytelenek voltak megszokni. Egészen eddig. A Messenger legújabb, iOS-es és androidos változatában ugyanis megjelent az alkalmazásikon-csere lehetősége. Van azonban egy bökkenő: fizetni kell érte.

A Beállításokon belül, az „Alkalmazás ikonja” menüpont alatt elérhető ikonokat ugyanis csak akkor lehet használni, ha előfizet a Facebook Plusra. Ez, bár ingyenesen kipróbálható, utána havi 1150 forintba kerül.

Természetesen a csomag más funkciókat tartalmaz, nem csak a cserélhető ikont, például a felhasználó láthatja, hányszor nézték újra az emberek a történetét, és szuperszívet is küldhet másokéra. Emellett kicsiben megnézheti a barátai sztorijait, mielőtt ténylegesen megnyitná és megjelenne a neve a megtekintők között. A saját történetének megtekinthetőségét pedig akár 48 órára is kitolhatja. Reklámmentességet viszont nem kínál a Meta az előfizetésért.