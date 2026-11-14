ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 14. szombat Aliz
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Unja a Messenger régi ikonját? Most már akár le is cserélheti, persze nem ingyen

Infostart

Egy ideje már a rideg, kissé unalmas kék ikonnal nyithatjuk meg az üzenetküldő applikációt, mostantól azonban aki szeretné, másikra cserélheti – ha fizet érte.

A Meta 2025 elején változtatta meg utoljára a Messenger ikonját, amikor a rózsaszínes, sokszínű változat kukázásával visszatértek a korábbira hajazó, egyszínű, és kissé talán unalmas kék változathoz – írja a hvg.hu.

Lecserélni viszont nem lehetett, így a felhasználók kénytelenek voltak megszokni. Egészen eddig. A Messenger legújabb, iOS-es és androidos változatában ugyanis megjelent az alkalmazásikon-csere lehetősége. Van azonban egy bökkenő: fizetni kell érte.

A Beállításokon belül, az „Alkalmazás ikonja” menüpont alatt elérhető ikonokat ugyanis csak akkor lehet használni, ha előfizet a Facebook Plusra. Ez, bár ingyenesen kipróbálható, utána havi 1150 forintba kerül.

Természetesen a csomag más funkciókat tartalmaz, nem csak a cserélhető ikont, például a felhasználó láthatja, hányszor nézték újra az emberek a történetét, és szuperszívet is küldhet másokéra. Emellett kicsiben megnézheti a barátai sztorijait, mielőtt ténylegesen megnyitná és megjelenne a neve a megtekintők között. A saját történetének megtekinthetőségét pedig akár 48 órára is kitolhatja. Reklámmentességet viszont nem kínál a Meta az előfizetésért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Unja a Messenger régi ikonját? Most már akár le is cserélheti, persze nem ingyen

facebook

közösségi média

üzenetküldő

ikon

csere

applikáció

alkalmazás

messenger

meta

fizetős funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Zacher Gábor: óriási a bizonytalanság a drogoknál, soknak vannak ismeretlen és veszélyes összetevői

Zacher Gábor: óriási a bizonytalanság a drogoknál, soknak vannak ismeretlen és veszélyes összetevői
Átfogó megelőzési stratégiára és széles körű felvilágosításra van szükség a droghasználat visszaszorításához, mivel egyre több és egyre kiszámíthatatlanabb hatású szer jelenik meg a piacon – figyelmeztet Zacher Gábor. A toxikológus az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, ahol beszélt a budapesti droghelyzetről, de arról is, hogy meg kell tanítani a fiataloknak „azt a végtelenül egyszerű hárombetűs magyar szót”.
Döbbenetes videó a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálásáról

Döbbenetes videó a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálásáról

Büszkék vagyunk a kollégáinkra, akik a novemberi hideg esőben az erdőben ázva ástak, akik hideg raktárakban órákon át pakoltak, és akik 24 órával az akció kezdete után még a több órán át tartó kincstári számlálásnál is jelen voltak. Megyünk tovább – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Facebook-videójában.
 

Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói a Seszták Miklós elleni büntetőeljárással kapcsolatban

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Nyugdíj utalás 2026 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Passengers face airport delays as US flights resume after nationwide ground stop

Passengers face airport delays as US flights resume after nationwide ground stop

The incident, which lasted about four hours, was the longest in the country since the one after 11 September 2001.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 14. 08:17
Lakókocsival csak óvatosan Horvátországban: furcsán viselkedik a navigáció
2026. november 13. 18:30
A faültetés nem elég, fontos javaslatokkal állt elő a 10 millió Fa
×
×