„Megmozdult” a Balaton

A Balaton átlagos vízállása az elmúlt három napban két centiméternyit emelkedett – olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. A tó vízszintje a következő napokban tovább növekedhet.

Horváth Ákos, a Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriumának vezetője elmondta: az időjárás csapadékossá fordulása megmutatkozott a Balatonnál is, a több hullámban érkező csapadékrendszerekből az elmúlt négy napban jelentős mennyiségű eső hullott. A csapadék zöme a csütörtökön átvonult gyors mozgású, Charlie névre keresztelt ciklonhoz köthető, amely egy korábban atlanti viharciklonként számon tartott légörvény utódja volt.

A ciklon végigvonult a Mediterrán térség északi területein és csapadékrendszere Magyarország fölé is kiterjedt – ismertette a meteorológus.

Mint mondta, a Balaton vízszintjének növekedési sebessége a mostani alacsony vízállásnál várhatóan kicsit kisebb, mint normális vízállásnál, mivel

a bejövő vízmennyiség először az alacsonyan lévő és szárazabb területeket önti el, vagyis eleinte a Balaton inkább „szélesedik mint magasodik”.

Tájékoztatása szerint az elmúlt napokban a Balaton vízfelszínére átlagosan 46 milliméter eső esett. A Kis-Balatonon keresztül a tóba érkező Zala folyó és a befolyó patakok vízgyűjtőjére ugyancsak 43 milliméter körüli csapadék hullott – tette hozzá.

Mivel a csapadék meglehetősen intenzív volt, így annak jelentős része nem szivárgott be a talajba, ahogy egy "csendes eső" esetén történt volna, hanem elfolyt – magyarázta. A befolyókról érkező víz miatt pedig a következő napokban még tovább növekedhet a Balaton vízszintje – mutatott rá a szakember.

A Velencei-tónál még több csapadék hullott az elmúlt négy napban, ott 60 milliméter körüli területi átlaggal lehet számolni,

ami ugyancsak a kiszáradt területek egy részének elöntésére fordítódik – mondta.

Az előrejelzések szerint néhány napos szünet után a jövő héten újabb esősebb időszakra lehet számítani, amely azonban a mostaninál várhatóan kevesebb csapadékot hoz – közölte a siófoki obszervatórium vezetője.