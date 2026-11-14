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Invazív amerikai jelzőrákokat gyérítenek az Őrségi Nemzeti Park területén
Nyitókép: Facebook/Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Varsázás, elektromos halászgép – közel 20 ezer állatot szedtek ki a szakemberek

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Az amerikai jelzőrák nem őshonos Magyarországon, így szükség van az állomány gyérítésére.

Nemcsak darazsak, szúnyogok, hanem más inváziós fajt képviselő élőlények is tömegesen jelentek meg Magyarországon. Az egyik ilyen az amerikai jelzőrák, amely különösen az Őrségben szaporodott el.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ezért úgy döntött: gyérítik az állományt.

„Igazgatóságunk is számos ilyen fajjal foglalkozik, az egyik az amerikai jelzőrák, ami a terjedésével nemcsak az őshonos és védett folyami rák és kövi rák populációk fennmaradását veszélyezteti, hanem a teljes vízi élőlényközösségre nézve kockázatot jelent” – írták Facebook-oldalukon.

A rákokat kézi egyeléssel, elektromos halászgéppel és varsázással gyérítik. Az idei évi munkának köszönhetően közel 20 000 példánnyal kevesebb idegenhonos rák veszélyezteti a vasi élővizeket.

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Kezdőlap    Belföld    Varsázás, elektromos halászgép – közel 20 ezer állatot szedtek ki a szakemberek

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