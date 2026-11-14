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Újabb tartályhalyók égnek a Hormuzi-szorosban

Infostart / MTI

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Ügynökségének adatai szerint októberben legkevesebb 30, hajókat érő incidens történt a szorosban.

Aknára futott és kigyulladt két tartályhajó a Hormuzi-szorosban az iráni Forradalmi Gárda szombati bejelentése szerint. A testület a héten már több, aknára futott hajóról adott ki közleményt.

A gárda a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a két hajó kikapcsolta a radarrendszerét és titokban, egy engedélyezetlen útvonalon akart áthaladni a szoroson.

Az iráni haditengerészet mindeközben egy másik olajszállítóról is beszámolt, amely a szoros keleti oldalánál kapott lángra, szintén azért, mert aknára csúszott.

Irán az utóbbi hetekben többször adott hírt szerencsétlenül járt hajókról, hangsúlyozva, hogy a hajók Teherán által nem engedélyezett útvonalon kísérelték meg az áthaladást a szoroson. A tájékoztatás szerint ezek a hajók aknákra futottak, jóllehet az amerikai hadsereg nemrég azt közölte, hogy a szoros nagy részét már aknamentesítették.

Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Ügynökségének (UKMTO) adatai szerint októberben legkevesebb 30, hajókat érő incidens történt a szorosban.

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