Rekordot döntött a szél pénteken

Megdőlt az országos és a fővárosi szélrekord pénteken - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Azt írták: pénteken egy hidegfront áthaladása zárta le a csapadékosabb időt, aminek következtében az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megerősödött, többfelé viharossá fokozódott, és megdőlt a pénteki napra vonatkozó országos, illetve fővárosi szélrekord is.

A Keleti-Bakony délkeleti lejtőin fekvő Ösküben óránkénti 118 kilométeres széllökést mértek pénteken, a fővárosban a János-hegyen pedig óránkénti 99 kilométerest.

A korábbi országos rekordot a Kab-hegyen mérték, ez 115,56 kilométer/órás volt, a budapestit pedig - ami 84,6 kilométer/órás volt - a főváros belterületén, mindkettőt még 2004-ben.