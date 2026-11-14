Új kórházi főigazgatók kezdik a munkát hétfőtől

Sikeresen lezárult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, valamint a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatói pályázata, az új vezetők hétfőtől látják el intézményvezetői feladataikat – közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ).

A közlés szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházat Kostyál László Csaba vezeti, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat Batka Gábor, míg a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetet Hermányi Zsolt irányítja majd.