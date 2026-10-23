Sajtóértesülés: így tervezheti folytatni a háborúzást Donald Trump

A The New York Times által megszerzett adatok alapján az amerikai és izraeli haderő az Irán elleni katonai csapások folytatására készülhet – írja a Portfolio.

Az amerikai lap anonim módon nyilatkozó amerikai vezetőkre hivatkozva azt írja: Washington és Jeruzsálem rövid, de intenzív támadást tervez Irán ellen, az előkészítő hadgyakorlatok már el is indultak. Ennek részeként Irán nyugati szomszédja, Irak légterében már végre is hajtottak támadó manővereket szimuláló berepüléseket.

A lehetséges célpontok között iráni energetikai létesítmények, nukleáris objektumok, valamint az ország rakéta- és drónraktárai szerepelnek.

A nevüket nem vállaló tisztségviselők arról tájékoztattak, hogy egy újabb nagyszabású csapássorozat megbéníthatná az Iráni Iszlám Köztársaság gazdaságát, ezzel diplomáciai engedményekre kényszerítve Teheránt. A beszámoló szerint csekély eséllyel ugyan, de az is elképzelhető, hogy Donald Trump amerikai elnök már októberben engedélyezi a csapásokat, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy végül egyáltalán nem ad zöld utat az Irán elleni katonai fellépésnek. A lap megemlíti: az elnök eddig több, Irán ellen tervezett támadást is lefújt már.