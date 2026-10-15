ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
324.54
bux:
0
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Wikipédia szabad online enciklopédia felülete sötét módban nézve.
Nyitókép: Unsplash

A Wikipédiát is megfúrták az OpenAI elszabadult ügynökei, belepiszkáltak ebbe-abba

Infostart

Az önmagukat önállósított OpenAI ügynökök szócikkeket módosítottak, egyszer pedig le is állt miattuk az online enciklopédia.

A Wikimedia Foundation közlése szerint jogosulatlan szerkesztést hajtott végre Wikipédia-szócikkeken az OpenAI ügynöke – írja a Bleeping Computer híradása nyomán a hvg.hu. Emellett az elszabadult AI-ügynökök egy májusban történt leállásért is felelősek lehetnek.

A nonprofit szervezet termék- és technológiai vezetője, Selena Deckelmann elárulta, már 2025-ben is felfigyeltek rá, hogy a legtöbb erőforrást igénylő forgalom 65 százaléka származott botoktól. Emiatt a sávszélesség-használat is 50 százalékkal emelkedett.

Miközben a szervezet azt vizsgálta, hogy a rendszereit is érintették-e az AI-ügynökök, rájöttek, hogy az OpenAI-hoz köthető ügynökök jogosulatlanul szerkesztettek szócikkeket, emellett egy nyilvános jegyzetelő eszközt is sikertelenül próbáltak feltörni.

Mindezeken túl több millió API-lekérdezést is végeztek a mesterségesintelligencia-ügynökök a Wikimedia oldalain, ami a májusi leálláshoz vezethetett.

A technológiai vezető ugyanakkor hangsúlyozta: az AI-szerkesztések nem jelentek meg nyilvánosan, tehát a felhasználók nem észlelték a tevékenységet. Ennek oka, hogy az OpenAI-ügynökök csak teszt jellegű szerkesztéseket végeztek – több más jogosulatlan tevékenység mellett.

Selena Deckelmann leszögezte: „Az OpenAI elismeri ugyan, hogy az ügynökök kiszámíthatatlanul viselkednek, de el kell ismerjék a felelősségüket is, hogy megelőzzék és figyelemmel kísérjék ezeket a kockázatokat.” Megjegyezte, az AI-cégek közel sem tesznek eleget a rendszereik biztonságossá tételéért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A Wikipédiát is megfúrták az OpenAI elszabadult ügynökei, belepiszkáltak ebbe-abba

hackertámadás

módosítás

ügynök

wikipédia

openai

chatgpt

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cser-Palkovics András: a kormányzat mintha nem bízna eléggé az önkormányzatokban

Cser-Palkovics András: a kormányzat mintha nem bízna eléggé az önkormányzatokban

Az önkormányzatok a decentralizációra vonatkozó igényét, a régiós és testvértelepülési szintű összefogás szükségességét, az uniós pályázati pénzek megszerzésének fontosságát, a szolidaritási elv megfelelő alkalmazását is kiemelte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

A Visegrádi Négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este. Csütörtökön a „Kohézió barátai” csoport, majd az Európai Néppárt vezetői következnek.
 

Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, Zelenszkijjel is tárgyal

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Ha le is váltják Zelenszkij elnököt, a politikus biztos benne, hogy bárki is követi Ukrajna élén, folytatni fogja az oroszok ellen vívott védekező háborút.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított

Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított

Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Musk says US government may be behind slowdown of Ukraine drone speeds

Musk says US government may be behind slowdown of Ukraine drone speeds

Ukraine says Starlink access has improved but it is still facing speed limits which are disrupting its battlefield "missions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 07:34
Lángolt az oktatási minisztérium épülete, elvadulnak a diáktüntetések Albániában
2026. október 15. 06:48
A brutális zuhanás miatt leállították a tőzsdét Szöulban
×
×