A Wikimedia Foundation közlése szerint jogosulatlan szerkesztést hajtott végre Wikipédia-szócikkeken az OpenAI ügynöke – írja a Bleeping Computer híradása nyomán a hvg.hu. Emellett az elszabadult AI-ügynökök egy májusban történt leállásért is felelősek lehetnek.

A nonprofit szervezet termék- és technológiai vezetője, Selena Deckelmann elárulta, már 2025-ben is felfigyeltek rá, hogy a legtöbb erőforrást igénylő forgalom 65 százaléka származott botoktól. Emiatt a sávszélesség-használat is 50 százalékkal emelkedett.

Miközben a szervezet azt vizsgálta, hogy a rendszereit is érintették-e az AI-ügynökök, rájöttek, hogy az OpenAI-hoz köthető ügynökök jogosulatlanul szerkesztettek szócikkeket, emellett egy nyilvános jegyzetelő eszközt is sikertelenül próbáltak feltörni.

Mindezeken túl több millió API-lekérdezést is végeztek a mesterségesintelligencia-ügynökök a Wikimedia oldalain, ami a májusi leálláshoz vezethetett.

A technológiai vezető ugyanakkor hangsúlyozta: az AI-szerkesztések nem jelentek meg nyilvánosan, tehát a felhasználók nem észlelték a tevékenységet. Ennek oka, hogy az OpenAI-ügynökök csak teszt jellegű szerkesztéseket végeztek – több más jogosulatlan tevékenység mellett.

Selena Deckelmann leszögezte: „Az OpenAI elismeri ugyan, hogy az ügynökök kiszámíthatatlanul viselkednek, de el kell ismerjék a felelősségüket is, hogy megelőzzék és figyelemmel kísérjék ezeket a kockázatokat.” Megjegyezte, az AI-cégek közel sem tesznek eleget a rendszereik biztonságossá tételéért.