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Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Halálos áldozata van az EP melletti éjszakai lövöldözésnek Brüsszelben

Infostart / MTI

Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt keddre virradóra történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe.

Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedd reggel megerősítette a belga főváros Ixelles nevű kerületében – az Európai Parlament szomszédságában – történt, halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolt a brüsszeli Jette kerületben történt, egy rendőr halálát okozó támadásról.

A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.

A brüsszeli rendőr halálával járó, Jette-ben történt fegyveres összetűzéssel kapcsolatban elmondták, a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülő tolvajok leadták a halálos lövést. Tűzharc alakult ki, amelynek során egy rendőrt fejbe lőttek. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, három lőfegyvert találtak az ellopott járműben.

„Éjjel 12.45 körül életét vesztette Jette-ben a brüsszeli rohamrendőrség (BAA) egyik rendőre. Lövést kapott, és a sérülés következtében meghalt” – idézte a brüsszeli ügyészség közleményét a hírportál.

Bernard Quintin belga belügyminiszter az X-en közzétett üzenetében azt írta: mélyen megrázta a brüsszeli rendőr tragikus halála. Az ügyészség vizsgálatot folytat az eset pontos körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében. A felelősöknek a törvény teljes szigorával kell majd szembenézniük - tette hozzá a belga belügyi tárca vezetője.

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