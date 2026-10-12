Magyar szál egy ausztriai bankautomata-robbantás ügyében

A bűncselekmény szombatra virradó éjszaka történt az ausztriai Kohfidischben, a magyar határtól nem messze. Egy szupermarketnél található bankautomatát robbantottak fel, a támadásban senki sem sérült meg.

Az elkövetők feltehetően két pénzkazettát is magukkal vittek – írja a BAON.hu.

A hatóságok fontos nyomra bukkanhattak: legalább az egyik kazettában működésbe léphetett az úgynevezett rablásgátló festékrendszer. Ez a biztonsági megoldás festékkel szennyezi a bankjegyeket, így azok használhatatlanná válhatnak. A festék nyomait később a meneküléshez használt autóban is megtalálhatták.

A járművet Szombathely külterületén, egy erdős terület szélén találták meg. Az osztrák rendőrség megerősítette, hogy a magyar rendszámú autó összefüggésbe hozható a Kohfidischben történt bűncselekménnyel.

A magyar rendőrség szintén közölte, hogy együttműködik az osztrák hatóságokkal.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a megtalált gépkocsival kapcsolatban a jármű önkényes elvételének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közöltek további részleteket.

Egyelőre nem tudni, kik követték el a bankautomata-robbantást, illetve pontosan milyen útvonalon jutottak el Ausztriából Magyarországra. Az azonban már biztos, hogy a Szombathelynél megtalált autó fontos része lett a nyomozásnak.

A történet azért is érdekes Vas vármegye számára, mert a bűncselekmény helyszíne mindössze mintegy 30 kilométerre található Szombathelytől. A hatóságok most azt próbálhatják tisztázni, hogy kik használták az autót, és milyen körülmények között került az erdős terület mellé.