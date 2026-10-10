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Helsinki, 2018. július 16.Donald Trump amerikai elnök (b) és Vlagyimir Putyin elnök orosz kezet fog négyszemközti találkozójuk kezdetén az elnöki palotában, Helsinkiben 2018. július 16-án. Balról Trump neje, Melania Trump. (MTI/EPApool/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij)
Nyitókép: MTI/EPApool/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij

Vlagyimir Putyin meglepő dolgot közölt Donald Trumppal másfél órás beszélgetésükön

Infostart / MTI

Trump felköszöntötte 74. születésnapján Vlagyimir Putyint, aki kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Jurij Usakov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás fő napján tömeges dróncsapást indítva, egyéb célpontok között Moszkva ellen.

A moszkvai beszámoló értelmében Putyin részletesen ismertette az ukrán „terrortámadásokra” adott ellenintézkedéseket, megjegyezve, hogy Ukrajna a konfliktus eszkalálására és elhúzására helyezte a tétet. Közölte, hogy Moszkva átgondolja, mikor lehet majd újraindítani a tárgyalásokat.

Putyin kifejtette, hogy az ukrajnai háborúban a kezdeményezés az orosz fegyveres erőké, amelyek előrenyomulnak, az ukrán hadsereg fegyveres erői pedig „kilátástalan” kísérleteket tesznek a megállításukra. Méltatta, hogy az amerikai elnök figyelmet szentel a Moszkvával folytatott párbeszédnek. Usakov szerint a felek megelégedettségüket fejezték ki a kormányzati szervek, titkosszolgálatok és egyéb hatóságok közötti kommunikációs csatornák működésével kapcsolatban.

Az orosz fél beszámolója szerint Trump közölte, hogy továbbíttatja a Putyintól kapott üzeneteket a Miamiban tartózkodó ukrán delegációnak. Az orosz elnök a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy megállapodásra kell jutni Iránnal.

Usakov azt hangoztatta, hogy mindkét vezető részt venne az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozón, de egyelőre nem egyeztettek arról, hogy külön kétoldalú találkozót is tartsanak.

Trump a telefonbeszélgetés során átadta Putyinnak a felesége, Melania Trump üdvözletét. Az orosz elnök pedig megköszönte az amerikai first lady humanitárius tevékenységét, valamit az ukrajnai konfliktus miatt szétszakadt családok újraegyesítéséért tett erőfeszítéseit. Elhangzott, hogy Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos folyamatos kapcsolatban áll majd az amerikai first lady stábjával a Herszon megyei Oleskiban kialakult helyzettel kapcsolatban.

„Az elnökök rendkívül tartalmas és, mondhatnám, baráti beszélgetése másfél órán át tartott. Senki sem akarta letenni a kagylót”

– mondta az orosz államfő tanácsadója.

Usakov elmondta, hogy Trump felköszöntötte Putyint, aki szerdán ünnepelt 74. születésnapját. Ezt korábban amiatt nem tudta személyesen megtenni, mert nem sikerült összehangolni a két vezető munkarendjét, tekintettel egyebek között az időeltolódásra, valamint arra, hogy az orosz elnök csütörtök reggel a FÁK-csúcstalálkozóra Türkmenisztánba repült.

A telefonbeszélgetésről szerdán állapodtak meg a felek, a Steve Witkoff amerikai tárgyalóval folytatott egyeztetések során. A Kreml tisztségviselője szerint Trump a kapcsolatfelvétel kedvéért elhalasztotta a korábban tervezett programjait.

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Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin meglepő dolgot közölt Donald Trumppal másfél órás beszélgetésükön

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