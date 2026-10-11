Az ukránok szétlőttek egy adatközpontot

Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi- és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens- és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot-szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Négy nap alatt három Yandex-adatközpontot ért ukrán csapás.

Tömegesen érkeztek panaszok a Dodo-pizza, a McDonald’s helyébe lépett Vkuszno i tocska és a KFC helyett létrehozott Rostic’s étteremlánc, a Lamoda online ruházati áruház, a Wildberries online piactér, az Avto.ru gépkocsi-webáruház, a DDX Fitness edzőterem-hálózat, a Magnyit és Lenta élelmiszerboltok, a Jurent internetes roller- és kerékpárkölcsönző, a Kinopoiszk online filmszínház és a Delivery Club élelmiszerkiszállító alkalmazásának felhasználóitól.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint

a legtöbb üzemzavart Moszkvából, Szentpétervárról és a szverdlovszki régióból jelentették.

Négy nap alatt három Yandex-adatközpontot ért ukrán csapás.

Vlagyimirban Alekszandr Avgyejev kormányzó szerint két alállomás leállása miatt ötezer ember áramellátása szakadt meg átmenetileg. Szocsi repülőterének területére "dróndarabok hullottak", felgyújtva egy adminisztratív épületet. Személyi sérülés nem történt, a légikikötő forgalmát felfüggesztették.

A moszkvai katonai tárca vasárnap reggel közölte, hogy az orosz hadsereg az éjjel csapást mért az odesszai Tenet adatközpontra és egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a csornomorszki kikötőben. A minisztérium szombat este az Ukrsibbank kijevi adatközpontja elleni támadásról tett bejelentést.