Elhunyt a Holdra szállások legendás alakja – fotók

Hamilton szeptember 30-án hunyt el a Massachussetts államban fekvő Cambridge kórházában – közölte az AP amerikai hírügynökséggel a lánya, Lauren Hamilton.
Margaret Hamilton munkája hozzásegítette az emberiséget a Holdra tett legelső utazásban – írta az X közösségi oldalon Jared Isaacman, a NASA igazgatója.
„Azt mondani, hogy Margaret Hamilton úttörő volt, hogy a kora előtt járt, a tények drámai alulértékelése lenne" – írta Olivier de Weck, a Massachussetts-i Műszaki Egyetem (MIT) Apollo-program tanára, az egyetem aeronautikai és űrhajózási főosztályának megbízott vezetője a MIT News-nak, az egyetem kommunikációs hivatala kiadványának.
„Szoftverfejlesztő mérnök volt abban az időben, amikor az ágazat még gyerekcipőben járt, és nemcsak szofisztikált kódot dolgozott ki, de olyan csapatot vezetett, amely a fejlődésben lévő technológia felhasználásával az emberiség által valaha megteremtett legösszetettebb rendszerek egyikét fejlesztette ki" – tette hozzá de Weck.
Margaret Hamilton az indianai richmondi Earlham College-ben végzett matematika szakon 1958-ban és 1959-ben kezdett el dolgozni a MIT-nél. Kezdetben egy meteorológus professzorral közösen időjárás-előrejelző szoftveren dolgoztak – olvasható a MIT News cikkében. A hatvanas évek közepén lett a MIT Műszerfejlesztési Laboratóriumának munkatársa, amelynek szerződése volt a NASA-val az Apollo-programra.
Kezdetben ember nélküli űrrepülésekhez szánt szoftvereken dolgozott, majd azt a csapatot vezette, amely az emberes űrrepülések fedélzeti szoftvereit fejlesztette ki.
„Mivel a szoftver titokzatos volt, egy ismeretlen eszköz, a felső vezetés teljes szabadságot és bizalmat adott nekünk" – mondta a tudós a MIT News-nak 2009-ben.
„Meg kellett találnunk az utat, és meg is találtuk. Visszatekintve, mi voltunk a legboldogabb emberek a világon, nem volt más lehetőségünk, mint úttörőnek lenni".
Hamilton 1970-ig dolgozott a Műszerfejlesztési Laboratóriumnál, majd két szoftvercéget alapított.
Munkáját számos elismeréssel díjazták, 2016-ban Barack Obama akkori elnök a polgári személyeknek adható legmagasabb elismeréssel, az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki.