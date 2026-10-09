Elhunyt a Holdra szállások legendás alakja – fotók

Hamilton szeptember 30-án hunyt el a Massachussetts államban fekvő Cambridge kórházában – közölte az AP amerikai hírügynökséggel a lánya, Lauren Hamilton.

Margaret Hamilton munkája hozzásegítette az emberiséget a Holdra tett legelső utazásban – írta az X közösségi oldalon Jared Isaacman, a NASA igazgatója.

„Azt mondani, hogy Margaret Hamilton úttörő volt, hogy a kora előtt járt, a tények drámai alulértékelése lenne" – írta Olivier de Weck, a Massachussetts-i Műszaki Egyetem (MIT) Apollo-program tanára, az egyetem aeronautikai és űrhajózási főosztályának megbízott vezetője a MIT News-nak, az egyetem kommunikációs hivatala kiadványának.

„Szoftverfejlesztő mérnök volt abban az időben, amikor az ágazat még gyerekcipőben járt, és nemcsak szofisztikált kódot dolgozott ki, de olyan csapatot vezetett, amely a fejlődésben lévő technológia felhasználásával az emberiség által valaha megteremtett legösszetettebb rendszerek egyikét fejlesztette ki" – tette hozzá de Weck.

Margaret Hamilton az indianai richmondi Earlham College-ben végzett matematika szakon 1958-ban és 1959-ben kezdett el dolgozni a MIT-nél. Kezdetben egy meteorológus professzorral közösen időjárás-előrejelző szoftveren dolgoztak – olvasható a MIT News cikkében. A hatvanas évek közepén lett a MIT Műszerfejlesztési Laboratóriumának munkatársa, amelynek szerződése volt a NASA-val az Apollo-programra.

Kezdetben ember nélküli űrrepülésekhez szánt szoftvereken dolgozott, majd azt a csapatot vezette, amely az emberes űrrepülések fedélzeti szoftvereit fejlesztette ki.

„Mivel a szoftver titokzatos volt, egy ismeretlen eszköz, a felső vezetés teljes szabadságot és bizalmat adott nekünk" – mondta a tudós a MIT News-nak 2009-ben.

„Meg kellett találnunk az utat, és meg is találtuk. Visszatekintve, mi voltunk a legboldogabb emberek a világon, nem volt más lehetőségünk, mint úttörőnek lenni".

Hamilton 1970-ig dolgozott a Műszerfejlesztési Laboratóriumnál, majd két szoftvercéget alapított.

Munkáját számos elismeréssel díjazták, 2016-ban Barack Obama akkori elnök a polgári személyeknek adható legmagasabb elismeréssel, az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki.