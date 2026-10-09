Az izraeli külügy megvádolta a Nobel-békedíjjal kitüntetett Navi Pillayt

„Ha lenne díj a hazugságokért, a gyűlöletkeltésért és a vérvádakért, akkor Navi Pillay nem csupán az esélyesek között lenne, hanem az egyik legnagyobb esélyesnek számítana" – kezdte bírálatát az izraeli diplomáciai tárca az X-en közzétett bejegyzésben.

„Izrael könyörtelen, politikai indíttatású démonizálásában és a népirtásról szóló hazugságok terjesztésében játszott szerepe önmagáért beszél. Pillay kitüntetése a Nobel-békedíjjal nem az igazságosság elismerése. Ez a díjnak fegyverként való groteszk használata az Izrael-ellenes gyűlölet és előítélet legitimálására" – folytatódott a közlemény.

„Most, hogy a Nobel-bizottság a 21. század legnagyobb hazugságát jutalmazta, Joseph Goebbels bizonyára tapsol a pokolból" – tették hozzá a második világháborús náci Németország propagandaminiszterére utalva.