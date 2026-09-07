Szörnyű tűzeset egy piacon: tizenegyen, köztük hat gyermek vesztette életét

A tűz a tartomány keleti részén fekvő Paniai városában tört ki röviddel éjfél után, majd gyorsan átterjedt a közeli üzlethelyiségekre és lakóházakra. A lángokat a tűzoltók három óra alatt fékezték meg. A lángok mintegy 40 piaci standot és épületet semmisítettek meg.

Henry Manurung, a közép-pápuai tartományi rendőrség szóvivője szerint az áldozatok égési sérülések következtében haltak meg. A tűz oltását a lángok intenzitása és az épületek közötti kis távolság nehezítette.

A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.

Indonéziában nem ritkák a halálos kimenetelű épülettüzek, a tűzvédelmi előírásokat pedig gyakran nem tartják be. Tavaly decemberben 22 ember halt meg egy közép-jakartai irodaházban keletkezett tűzben, amelyet egy drón akkumulátorának felrobbanása okozott.