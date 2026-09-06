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Segélyosztás Nepálban.
Nyitókép: Magar Baptista Szeretetszolgálat

Megrázó képek Nepálból, így segítenek a magyarok

Infostart

Helyi és amerikai partnerekkel napok óta Nepál katasztrófa sújtotta térségében dolgozik a magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata. Olyan rendkívül tapasztalt szakemberek, akik tagjai voltak már a 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített baptista mentőegységnek is.

A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A magyarok a helyi idő szerint szombaton estére érkeztek meg Devighat településre, a nepáli árhullám alsó, a tibeti határtól 70 km-re található szakaszára, ahol a tragédia jól látható nyomai mellett zajlott a holttestek kiemelése.

Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.
A Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.

A csapat a Transformation Nepal és a Texans On Mission tagjaival első feladatként 500 higiéniai csomagot állított össze, ezek kiosztása vasárnap megtörtént az otthon nélkül maradt túlélők számára, akik

átmeneti táborban igyekeznek átvészelni az előttük álló heteket.

A tervek szerint rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat juttatnak el a sárlavina által nagyrészt elpusztított területekre. A következő napokban a baptista humanitárius egység megpróbálja a magasabban fekvő településekre is eljuttatni a támogatást, miután a helyi partnerekkel felmérte az átmeneti táborokban élők szükségleteit.

A Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.
A Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.

A Baptista Szeretetszolgálat folytatja az adománygyűjtést, szervezetünk arra kéri a nagylelkű adományozókat, gondoljanak azokra, akik a természeti katasztrófa során elveszítették hozzátartozójukat, otthonukat! Tudunk és képesek vagyunk segíteni! A felajánlásokat a UniCredit - 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják.

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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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