Megrázó képek Nepálból, így segítenek a magyarok

A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A magyarok a helyi idő szerint szombaton estére érkeztek meg Devighat településre, a nepáli árhullám alsó, a tibeti határtól 70 km-re található szakaszára, ahol a tragédia jól látható nyomai mellett zajlott a holttestek kiemelése.

A Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.

A csapat a Transformation Nepal és a Texans On Mission tagjaival első feladatként 500 higiéniai csomagot állított össze, ezek kiosztása vasárnap megtörtént az otthon nélkül maradt túlélők számára, akik

átmeneti táborban igyekeznek átvészelni az előttük álló heteket.

A tervek szerint rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat juttatnak el a sárlavina által nagyrészt elpusztított területekre. A következő napokban a baptista humanitárius egység megpróbálja a magasabban fekvő településekre is eljuttatni a támogatást, miután a helyi partnerekkel felmérte az átmeneti táborokban élők szükségleteit.

A Magar Baptista Szeretetszolgálat segélyt oszt.

A Baptista Szeretetszolgálat folytatja az adománygyűjtést, szervezetünk arra kéri a nagylelkű adományozókat, gondoljanak azokra, akik a természeti katasztrófa során elveszítették hozzátartozójukat, otthonukat! Tudunk és képesek vagyunk segíteni! A felajánlásokat a UniCredit - 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják.