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Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j) Szergej Csemezov, a fejlett technológiájú ipari termékek gyártását és exportját támogató Rosztyeh állami vállalat vezérigazgatója beszámolóját hallgatja a moszkvai Kremlben 2026. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtóhivatal pool/Mihail Mecel

Putyin három napra leállítja Kijev bombázását

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton elrendelte, hogy három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat egy amerikai delegáció Moszkvába érkezésére tekintettel – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökség közlése szerint.

Az intézkedés szombat éjféltől lép életbe.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton folytat megbeszélést Putyinnal Moszkvában - tette hozzá Peszkov.

A szóvivő szerint a Kijev elleni csapások szüneteltetéséről szóló döntés Witkoff és Kushner tervezett kijevi látogatásának előkészületei kapcsán született meg. Peszkov szerint a kijevi látogatásra vasárnap kerül sor.

A Kreml szóvivőjének közlése szerint a moszkvai megbeszélésen „nem tárgyalnak új elgondolásokról” a konfliktus lezárásával kapcsolatosan.

Előző nap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Kijev nem intéz légitámadást Moszkva ellen a tárgyalások alatt, és kérte Moszkvát, hogy „a kölcsönösség jegyében” szintén rendeljen el tűzszünetet a tárgyalások idejére.

Kushner és Witkoff közép-európai idő szerint röviddel dél előtt érkezett meg a moszkvai Vnukovo repülőtérre, ahol Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott fogadta őket.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak pénteken elmondta, hogy Witkoff és Kushner először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, hogy a feleknek bemutassanak egy tervet a háború lezárására.

Az amerikai elnöki különmegbízott és a főtárgyaló legutóbb januárban járt Moszkvában, ahol a Kremlben találkozott az orosz elnökkel. Az amerikai küldöttek Kijevben eddig még nem jártak.

Miközben megrekedtek a békére irányuló erőfeszítések, Oroszország fokozta a Kijev és más ukrajnai városok elleni szakadatlan légitámadásokat még a nappali órákban is, kihasználva, hogy Ukrajnának hiánya van légvédelmi eszközökből. Pénteken dróntalálat érte Kijevben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) székházát is.

A nagy hatótávolságú légi eszközökkel elkövetett ukrán támadások orosz katonai létesítményeket, olajfinomítókat és online kereskedelmi csomópontokat vettek célba, azzal a szándékkal, hogy gyengítsék az orosz háborús erőfeszítéseket és gazdaságot.

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Kezdőlap    Külföld    Putyin három napra leállítja Kijev bombázását

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