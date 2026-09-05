„Rájuk vigyázunk, nem Oroszországra” – Zelenszkij üzent az amerikai küldöttek látogatása előtt

Az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottját és a főtárgyalót vasárnapra várják az ukrán fővárosba – erősítette meg Zelenszkij.

Az ukrán elnök közölte: készek betartani a tűzszünetet a tárgyalási folyamatban érintett városokkal kapcsolatban.

Az ukrán elnök a Telegramon jelezte: készülnek a küldöttek látogatására, a diplomatáik, különösen az Egyesült Államokkal való kapcsolattartásban érintett munkatársak tanácskozást tartottak szombaton.

„Mint az amerikai fél korábbi diplomáciai látogatásai esetében, most is biztosítjuk az orosz légtér normális működését (…). Természetesen rájuk vigyázunk, nem Oroszországra” – írta Zelenszkij.

„Célunk, hogy a tárgyalásaink az amerikai féllel a lehető legkonstruktívabbak és lényegretörőbbek legyenek. Keresnünk kell a reális megoldásokat, hogyan közeledhetünk a háború lezárásához. Várjuk, milyen javaslatokat hoz Steve és Jared, és milyen választ ad rájuk Moszkva” – írta az ukrán elnök.

Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal Moszkvában. Az amerikai delegáció érkezésére tekintettel az orosz elnök elrendelte, hogy – szombat éjféltől – három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat.