Sajtóinformáció: Magyarország újra blokkolta Ukrajna EU-csatlakozását

Az ukrán hírportál szerint az EU Tanácsának a bővítéssel és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országokkal foglalkozó munkacsoportja (COELA) szeptember 1-jén, kedden tartotta első ülését a nyári szünet után. Az Ukrajinszka Pravda a brüsszeli European Pravda forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Magyarország nem hagyta jóvá Ukrajna 2. és 3. tárgyalási csomagjának átvilágítási eredményeit – írja az Index összefoglalója.

A döntés megakadályozza, hogy a tanács továbbhaladjon a tárgyalási csoportok hivatalos megnyitásának előkészületeivel, mivel ehhez az EU mind a 27 tagállamának egyhangú beleegyezése szükséges.

Magyarország addig blokkolja a csatlakozási folyamatot, amíg Ukrajna meg nem teszi a szükséges lépéseket a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó kétoldalú kötelezettségvállalásainak teljesítésére.

A júliusi üléseken Magyarország csak Moldova esetében engedélyezte a 3. klaszter előrehaladását. A legtöbb tagállam – köztük a tanács elnökségét betöltő Írország – ellenezte, hogy szétválasszák Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatait, ami azt jelentette, hogy egyik ország esetében sem született döntés.