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Egy hörcsög előbújt üregéből, hogy élelmet keressen magának.
Nyitókép: Sandra Standbridge/Getty Images

Szerelemhotelban mészárolt a tanár, őrizetbe vették

Infostart / MTI

Hörcsögök tucatjainak „ok nélküli” elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban.

A visszaeső „hörcsöggyilkost” azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve, merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban love hotelnek nevezett garniszállóban, egy fiatal nő „bűnrészességével” március végén.

A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik „szerelemhotelben” – ugyancsak minden ok nélkül – megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segédletével.

A gyanúsított okostelefonján olyan videókat és üzeneteket találtak, amelyek bizonyítják, hogy a kis állatok elpusztítására előre készült – közölte az észak-japán Mijako város rendőrsége kedden.

A rendőrség őrizetbe vette a bűntársnak tekintett két nőt is, és folytatja a nyomozást annak kiderítésére, hogy követett-e el további hasonló cselekményeket a férfi.

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