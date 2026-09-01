Szerelemhotelban mészárolt a tanár, őrizetbe vették

A visszaeső „hörcsöggyilkost” azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve, merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban love hotelnek nevezett garniszállóban, egy fiatal nő „bűnrészességével” március végén.

A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik „szerelemhotelben” – ugyancsak minden ok nélkül – megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segédletével.

A gyanúsított okostelefonján olyan videókat és üzeneteket találtak, amelyek bizonyítják, hogy a kis állatok elpusztítására előre készült – közölte az észak-japán Mijako város rendőrsége kedden.

A rendőrség őrizetbe vette a bűntársnak tekintett két nőt is, és folytatja a nyomozást annak kiderítésére, hogy követett-e el további hasonló cselekményeket a férfi.