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A brit kormányfői hivatal által 2025. szeptember 21-én közreadott képen Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök videóüzenetet vesz fel Londonban szeptember 19-én, a Gázai övezetben végzett izraeli katonai műveletek kezdetének második évfordulója előtt két héttel. Starmer a szeptember 21-én sugárzott beszédében bejelentette, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.
Nyitókép: MTI/EPA/Brit kormányfői hivatal/Lauren Hurley

Keir Starmer kivonul a politika világából

Infostart / MTI

A volt brit miniszterelnök a parlamenti mandátumát is visszaadja, holott korábban azt mondta, mindenképpen megtartja azt a következő választásokig.

Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer volt brit miniszterelnök.

Starmer, aki július végén távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből, kedden jelentette be, hogy lemond alsóházi képviselői megbízatásáról is, és a jövőben „nemzetközi ügyekkel” kíván foglalkozni.

A volt kormányfő, aki észak-londoni választókerületének helyi hírportálja, a Camden New Journal keddi kiadásának nyilatkozva fedte fel döntését, meglepetést okozott bejelentésével, ugyanis amikor júliusban távozott pártvezetői és miniszterelnöki tisztségéből, a BBC közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva még határozottan leszögezte, hogy a 2029-ben esedékes parlamenti választásokig megtartja alsóházi képviselői mandátumát.

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Kezdőlap    Külföld    Keir Starmer kivonul a politika világából

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