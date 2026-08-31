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Nyitókép: Getty Images/Issarawat Tattong

Baj van az AI-kamerákkal, leállították a projektet

Infostart / MTI

Texas leállítja a mesterséges intelligenciával (AI) felszerelt újgenerációs közlekedési kamerák működésének finanszírozását a lakosság részéről felmerült kifogások és személyiségi jogokat érintő aggályok miatt.

Greg Abbott kormányzó szóvivője közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a Flock kameráit Texas több városában alkalmazzák a forgalom megfigyelésére, és miközben a működtetésre szolgáló támogatások jó része a szövetségi költségvetésből érkezik, Texas állam a jövőben nem folyósít saját forrásokat ilyen célokra a települések számára.

Az Austinban kiadott közlemény szerint Texas érintett városai egyre nagyobb számban kapcsolják le a hálózatról a mesterséges intelligenciával összekapcsolt kamerák hálózatát, és szüntetik meg szerződéseiket a Flock Safety-vel.

A technológiával felszerelt kamerarendszerek nemcsak a rendszámokat dolgozzák fel, hanem az elhaladó járművek, márkáját, típusát, évjáratát, színét, azok esetleges sérüléseit, de még a lökhárítóra vagy ablakra kirakott matricákat is feljegyzik.

Greg Abbott kormányzó egy pénteki rádióinterjúban arról beszélt, hogy az MI-kamerák kivezetéséről hozott döntések lakossági nyomásra történnek.

Texasban jelenleg a Flock Safety által működtetett közlekedésfigyelő rendszer az egyik legelterjedtebb.

Az Egyesült Államok területén több mint 120 ezer, a Texasban hozott döntés által érintett intelligens kamera működik. A technológia támogatói szerint az eszközök segítik a közrend fenntartását és a bűnüldöző hatóságok munkáját, bűncselekmények gyanúsítottjainak felkutatását és akár lopott gépjárművek megtalálását.

A héten Dél-Karolina államban tizenéves fiatalokat tartóztattak le és helyeztek vád alá, mert levágtak egy kamerapóznát, majd a technikai berendezést és akkumulátorát egy kalapáccsal szétverték.

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