738 nap fogság után most megszületett a kislánya a volt izraeli túsznak

Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a Gázai övezetből, a Hamász palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek, Elkana Bohbotnak kislánya született tíz és fél hónappal a kiszabadulása után – jelentette be a házaspár péntek reggel a közösségi médiában.

A Nova fesztiválról elhurcolt Bohbot 738 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiuk, aki hároméves volt, amikor apját elrabolták.

Csütörtök este Tel-Avivban egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Damari összeházasodott párjával, Danielle Amittal. Damarit több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamász, miután 2023. október 7-én elrabolták otthonából, Kfar-Aza kibucból.

A két nő Damari kiszabadulása után ismerkedett meg, és 2026 januárja óta voltak jegyesek. Esküvőjükön több volt túsz is részt vett, köztük olyanok is, akik szabadon engedéséért Damari kiszabadulása után hónapokig küzdött.

A terrortámadásban Damarit lábon és kézen lőtték, és két ujját is elveszítette. Az esküvőn a két menyasszony a hüpe, vagyis a hagyományos zsidó esküvői baldachin alatt mondta ki egymásnak fogadalmát.

Damari édesanyja, Mandy beszélt lánya fogságban töltött 471 napjáról, és azt mondta az ifjú párnak, hogy esküvőjük számára „többet jelent egy egyszerű menyegzőnél”.

Izraelben a belügyminisztérium hivatalosan házastársként jegyzi be azokat az azonos nemű párokat, amelyek házasságot kötöttek olyan külföldi országban, ahol ez engedélyezett.