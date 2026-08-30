Kétmilliós kezdőfizetést kínál a pályakezdőknek egy cég Japánban

A cég ajánlatával elsősorban a vállalkozásfejlesztésben és a mesterséges intelligencia területén jártas szakembereket kívánja megnyerni.

A Kasumigaseki Capital által kínált összeg csaknem négyszerese a japán pályakezdő diplomások országos átlagának, és a hazai vállalatok által kínált legmagasabb kezdő fizetések közé tartozik.

Japánban az egyetemi végzettségű pályakezdők átlagos kezdő fizetése 2025 júniusában 262 300 jen (bő ötszázezer forint) volt, ami 16 százalékos növekedést jelentett 2020-hoz képest.

A vállalat a 2027 tavaszi kezdéssel meghirdetett állásokra mintegy 1300 jelentkezést kapott, amelyek közül várhatóan körülbelül tíz pályázónak tesznek állásajánlatot.

A vállalat célja egy olyan toborzási rendszer bevezetése a friss diplomások számára, amelyben a kezdő fizetéseket az egyéni képességek és a piaci érték alapján határoznák meg. A vállalat alkalmazottainak átlagos éves fizetése jelenleg mintegy 17 millió jen.