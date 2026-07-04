Óriási füst a német nagyváros fölött, lángra kapott a központi piac – fotók

A helyi tűzoltóság az X-en arról tájékoztatott, hogy több mint 200 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, ahová mentőegységek is megérkeztek.

Daniel Anand, a tűzoltóság szóvivője azt mondta, ilyen mértékű tűzhöz az utóbbi években nem hívták őket. A hatóságok a környéken élőket erős füstre figyelmeztették.

Jóllehet a károk felmérését csak a lángok eloltása után kezdik meg, a rendőrség szerint vélhetően súlyos veszteségekről lehet szó. A tűz még éjfél előtt ütött ki, de reggel nyolcig sem sikerült eloltani a két hatalmas üzemcsarnokot is emésztő lángokat.

A Neckar-folyóhoz közeli piacot üzemeltetők azt közölték, a területen több mint száz, friss árut, köztük gyümölcsöket árusító bolt található, valamint több éterem is működik.