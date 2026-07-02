Földrengés volt két turistakedvenc görög szigeten

A földmozgás fészke 13 kilométerrel volt a tengerfenék alatt. A helyi sajtó arról számolt be, hogy a földrengést a turisták körében kedvelt Ródosz és Kréta szigetein is érezni lehetett.

Sérültekről, illetve nagyobb károkról károkról nem érkeztek beszámolók. Karpatosz-sziget polgármestere az ERTNews közszolgálati rádiónak nyilatkozva szintén megerősítette, hogy nem voltak nagyobb károk.

Karpatosztól délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, a térségben ezért gyakoriak a földrengések.