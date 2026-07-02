Bendarzsevszkij Anton: a katonai sikerek az ukrán társadalom motivációját is növelik

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a társadalmi hangulatra is hatással lehet, hogy az orosz–ukrán háborúban a korábbi védekező időszak után az utóbbi időben ismét megjelentek a támadó jellegű ukrán műveletek. Bendarzsevszkij Anton az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, jelen helyzetben ami az egyik oldalon negatív, az a másik oldalon pozitív. Az ukrán társadalomban az elmúlt években nagyon hiányzott az a pozitív kommunikáció, ami növeli a motivációt. Ez főleg arra vezethető vissza, hogy inkább kudarcok érték az ukrán népet.

Ami jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy az ukrán lakosság most már sokkal nyitottabb a kompromisszumkészségre, egyre inkább beszédtémává vált az emberek között, hogy miről lennének hajlandóak lemondani vagy milyen megállapodás megkötését támogatnák. Már tavaly is az volt érzékelhető az ukrán társadalmon belül, hogy

az előző évekhez képest sokkal többen fogadnák el a békét még olyan feltételekkel is, hogy Ukrajnának adott esetben le kellene mondania bizonyos területekről.

Bendarzsevszkij Anton szerint ez egyenes következménye annak, hogy az utóbbi időben nem tudott jelentős sikert felmutatni az ukrán hadsereg, amely az elmúlt években inkább a védekezésre szorult, nem tudott visszatámadni. Az ukrán vezetés szempontjából pedig a fő stratégia arról szólt, hogy kisebb lokális sikerek is szükségesek lennének ahhoz, hogy fenntartsák a lakosság motivációját. A szakértő felidézte, hogy

ez a célt szolgálta például a kurszki betörés is 2024 augusztusában, amikor oroszországi területre vonultak be ukrán katonák.

Meglepő módon mintegy fél éven keresztül tartották magukat. „Stratégiai szempontból nem biztos, hogy ez egy jó akció volt, hiszen a legjobban felszerelt, a legjobban felkészült katonákat használták egy olyan akcióra, ami nem ukrán területek visszaszerzéséről szólt, hanem inkább a lakosság motivációjának az erősítését célozta meg, illetve tárgyalási pozícióba akarták kényszeríteni az oroszokat” – fogalmazott az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Az lehetett az ukránok elképzelése, hogy ha majd lemondanak a kurszki területekről, akkor az oroszok cserébe átengedik például a luhanszki vagy a zaporizzsjai területek egy részét, de ez nem jött be. Azóta viszont ilyen értelemben nem voltak ilyen pozitív fejlemények Ukrajnában. A legpozitívabb hozzáállás, amire lehetett hivatkozni, az az volt, hogy tartani kell a védekezést a fronton.

Az elmúlt hetekben azonban jelentős változás következett be.

Az ukrán haderő felbátorodott, a drónokat rendkívül hatékonyan és eredményesen veti be, és még a Krímet is folyamatosan támadja.

Ezzel együtt Bendarzsevszkij Anton szerint nincs realitása annak, hogy visszaállítható legyen a 2014 előtti állapot. Nem tartja valószínűnek, hogy az ukránok a jelenlegi helyzetben katonailag vissza tudnák szerezni a Krím félszigetet. A legfőbb akadályt az jelenti, hogy a Krím előtt vannak még olyan területek (Herszon, Zaporizzsja), amelyeknek egy része orosz kontroll alatt van.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.