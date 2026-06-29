Káosz a vasúton: 130 járatot töröltek egyetlen délelőtt alatt Lengyelországban

A PKP PLK az X-en a felsővezeték-hálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a vasúti közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszokkal helyettesítik a vasúti járatokat.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy figyeljenek a pályaudvarokon elhangzó bejelentésekre, és emlékeztetett arra is, hogy jogukban áll reklamációt benyújtani, illetve utazás előtt visszaválthatják a menetjegyeket a lemondási díj levonása nélkül.

Maciej Wapinski, a lengyel villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító (PSE SA) szóvivője hétfőn a PAP lengyel hírügynökséggel közölte: a hőség ellenére nem szünetel az áramellátás, a rendszer stabil.

Hétfőre a lengyel országos meteorológiai szolgálat (IMGW) maximum 38-39 Celsius-fokot jelzett, miután vasárnap a 40,5 Celsius-fokos hőmérséklettel megdőlt a lengyelországi melegrekord.

A Varsó melletti Marki községben vasárnap a hőség ellenére rendezett amatőr kerékpárverseny során meghalt egy 30 éves sportoló, hétfőn pedig a szervezők közölték: holtan találtak egy másik, 71 éves biciklist is, akit azután kezdtek keresni, hogy előző nap nem ért célba.

Az északkelet-lengyelországi Varmia-mazúriai vajdaságban hétfőre virradóra viharok váltották a hőséget, a tűzoltókat 83 alkalommal riasztották megrongált háztetők és letört faágak miatt.