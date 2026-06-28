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HIMARS rakéta-sorozatvetõk a közép-lengyelországi Torun kiképzõközpontjában 2023. szeptember 11-én. Ezen a napon Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter beszerzésrõl szóló keretszerzõdést írt alá, amelynek értelmében Lengyelország 2026-ig 486 darab HIMARS rakéta-sorozatvetõt vásárol az Egyesült Államoktól. A rakétavetõket a lengyel gyártmányú Jelcz indítójármûvekre szerelik majd. Lengyelország 2019-ben már megrendelt 18 HIMARS-sorozatvetõt, és ezek egy része már a lengyel hadsereg állományában van. Az újabb megrendelést a tervek szerint 2025 végén kezdik leszállítani.
Nyitókép: Tytus Zmijewski

Orosz támadásra készül Lengyelország

Infostart / MTI

A lengyel kormány orosz provokáció növekvő kockázatát látja a NATO keleti szárnyán - közölte vasárnap Pawel Szota ezredes, a lengyel külső hírszerző szolgálat vezetője a Rzeczpospolita című helyi lapnak nyilatkozva.

"Látjuk az eredményeket Ukrajnában és azt, hogy a háború jelenleg nem jól alakul Oroszország számára. Ez aggodalomra ad okot, hogy Moszkva a helyzet további eszkalációját idézheti elő" - vélekedett az ezredes.

Szota azt fejtegette, hogy a balti államok elleni korlátozott támadás úgy kezdődhet, hogy megjelennek úgynevezett "zöld emberkék", vagyis olyan orosz katonák, akik nem viselnek állami jelzést, ahogy az a Krím félsziget 2014-es Oroszországhoz csatolása során történt.

"Oroszország rendszeresen szeg meg korlátokat, hogy ezzel felmérje a NATO válaszát" - mondta Szota. "Az ilyen provokációk ára csekély, de a szövetség főként politikai síkon reagál, ami további eszkalációra ad meghívást" - mondta.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten szintén idegen zászlós orosz műveletek veszélyére figyelmeztetett. "Tudtára kell adni Putyinnak, hogy tudjuk, mit forgat a fejében, és nem dőlünk be ennek és hogy ez teljességgel elfogadhatatlan és

a NATO-területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni"

- hangoztatta Sikorski az amerikai CBS hírtelevíziónak nyilatkozva.

Az orosz elnök és a moszkvai vezetés más magas rangú tagjai is többször is hangsúlyozták, hogy Oroszország nem fog támadást intézni NATO-terület ellen.

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Kezdőlap    Külföld    Orosz támadásra készül Lengyelország

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