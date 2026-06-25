ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.19
usd:
311.46
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök felszólal a globális atomenergetikai fórum csúcsszintû tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdõnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Ukrán–fehérorosz háborúval fenyeget Aljakszandr Lukasenka

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Aljakszandr Lukasenka Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képviselőivel találkozott nemrég Minszkben – közölte maga a fehérorosz elnök.

„Nemrég voltak itt Zelenszkij küldöttei. Egyenesen a szemükbe mondtam: fiúk, mondjátok meg az elnökötöknek, ha azt gondolja, hogy így beszélhet velünk, és belerángathat minket a háborúba, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy a háború jellege azonnal megváltozik. Teljesen más háború lesz az” – jelentette ki Lukasenka Andrej Vorobjovval, a moszkvai régió kormányzójával tartott találkozóján a kijevi vezetés korábbi fenyegetéseire reagálva.

Zelenszkij a múlt héten pénteken bejelentette,

egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

„Amúgy választ is kaptunk: az elnök és képviselői is megértették ezt” – mondta Lukasenka. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának megállapodásra kellene törekednie, nem pedig porhintéssel és zajongással foglalkoznia.

Kijelentette azt is, hogy Minszk minden helyzetben Moszkvával tart. „Másként nem is lehet. Értjük, hogy mi történne, ha a Nyugat ismét beavatkozna itt” – hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy Fehéroroszországnak elegendő földje van, és megelégszik saját gazdaságával, egyedül igazságos feltételeken alapuló békére van szüksége. „Nekünk nem kell háború. Van elég földünk, saját gazdaságunk és problémáink. (...) Béke, csakis béke (kell). De csak teljes garanciák mellett, hogy nem fognak velünk játszadozni, és – ahogy Putyin (orosz elnök) mondja, nem tudnak még egyszer becsapni minket, mert Oroszország megtévesztése Fehéroroszországot is sújtaná. Mi hazánk frontvonalán állunk, ezzel teljesen tisztában vagyunk” – fogalmazott a fehérorosz elnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ukrán–fehérorosz háborúval fenyeget Aljakszandr Lukasenka

aljakszandr lukasenka

fehéroroszország

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá – derült ki a kormányszóvivői tájékoztatón.
 

Súlyosat üzent Orbán Viktorról Magyar Péter miniszterelnök

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos következményei lehetnek a fővárosi tiltásnak a Reklámszövetség szerint

Súlyos következményei lehetnek a fővárosi tiltásnak a Reklámszövetség szerint

A Magyar Reklámszövetség a budapesti közterületi reklámfelületek felszámolása helyett átlátható, arányos és versenysemleges szabályozást sürget. A szervezet szerint az elfogadásra váró fővárosi tervezet súlyosan érintheti a kerületi önkormányzatok és a közlekedési vállalatok bevételeit, az érintett reklámfelületek évente több százmillió forintos bevételt hoznak. Az MRSZ részletes hatástanulmány és kockázati elemzés elkészítését, valamint szakmai egyeztetést javasol a döntés előtt. A kezdeményezés hátterében Karácsony Gergely előterjesztése áll, amely szerint a Fővárosi Közgyűlésnek mielőbb meg kell alkotnia a közterületi reklámokra vonatkozó tilalmi szabályokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában: azonnali beavatkozás történt

Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában: azonnali beavatkozás történt

Mindössze egy liter vegyi anyag szivárgott ki, a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet.

BBC
Business Sport Travel Science
Death toll in Venezuela earthquakes rises to 188, as rescuers search collapsed buildings for survivors

Death toll in Venezuela earthquakes rises to 188, as rescuers search collapsed buildings for survivors

More than 1,500 people have been injured, and about 3,000 families have lost their home, according to the president of the national assembly.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 20:01
Két vonat összeütközött, sérültek is vannak, 16 mentőegység a helyszínen Lengyelországban
2026. június 25. 14:45
Hőség: több mint kétszáz haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával Spanyolországban
×
×