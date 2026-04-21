Nyitókép: Pixabay

A lakosságot kérdezik, hol legyen még olimpia

A 2028-as és a 2032-es nyári olimpiai játékok már gazdára találtak, Los Angeles, illetve Brisbane a rendező. Elsősorban 2036-ért, de 2040-ért, sőt 2044-ért ugyanakkor már folyik a versengés – Németországban is, ahol erről egyelőre a lakosságot kérdezik.

A lelkesedés szinte határtalan. Több német város, illetve tartomány már előzetesen jelezte, hogy érdekelt a jövendő házigazda címének elnyerésében. München, Hamburg és város megnevezése nélkül Észak-Rajna-Vesztfália tartomány szívesen lenne a 2036-os játékok rendezésére pályázók között.

A Német Olimpiai Szövetség (DOSB) játékszabályai ugyanakkor szigorúak. A hivatalos bejelentkezéshez szükség van arra, hogy az adott város illetékes hatóságai a lakosság megkérdezésével a remélt megrendezéshez zöld jelzést adjanak.

Az már korábban ismert volt, hogy Bajorország, konkrétan München érdekelt egy újabb pályázat elnyerésében.

A bajor főváros számára a rendezés egyáltalán nem idegen, az 1972-es játékok keserű emléke, az izraeli sportolók elleni, több halálos áldozatot követelő palesztin terrortámadás emléke ugyanakkor kitörölhetetlen.

Mindennek ellenére egy korábbi hangulati barométer szerint a helyi lakosság 66,4 százaléka örömmel venné, ha München ismét házigazda lehetne. A támogatókat felkarolta Markus Söder tartományi miniszterelnök, aki szerint a rendezés a bajor főváros számára – mindenekelőtt a beruházások, az infrastruktúra fejlesztése szempontjából – számos számos előnnyel járna.

Az olimpiai létesítmények pedig túlnyomó részben már rendelkezésre állnak – idézte Södert akkor az Infostart is.

Az ellenzők jóval csekélyebb tábora ezzel szemben a várható rendkívül magas rendezési költségekkel, érvelt. Hasonló népszavazást terveznek egyelőre hivatalosan még nem jelölt időpontban Hamburgban.

Észak-Rajna-Vesztfáliában ugyanakkor a hét végén „eldőlt a játszma”. A tartományban vasárnap rendeztek lakossági „népszavazást”, ami több mint pozitív eredményt hozott:

a Rajna-Ruhr régió 17 nagyvárosa közül 16 szavazott a pályázat mellett.

A DOSB adatai szerint a szavazók 66 százaléka adta le voksát a 2036-os vagy a 2040-es, illetve a 2044-es olimpiai játékok megrendezésére. A 17. városban csak azért nem mondható ki hasonló eredmény, mert ott nem érték el a minimális részvételi számot.

Észak-Rajna--Vesztfália konzervatív miniszterelnöke nem győzte hangsúlyozni, hogy a lakosság túlnyomó többsége állást foglalt az esetleges rendezés mellett. A szavazásban 1,4 millió állampolgár vett részt. A leglelkesebbek a dortmundiak és a dusburgiak voltak, messze megelőzve a kölnieket is.

A tudósítások szerint Hendrik Wüst hónapok óta járta a tartományt, és népszerűsítette a pályázatot.

Természetesen voltak ellenzők is, akik mindenekelőtt a potenciális költségek miatt aggódtak. A 2024-ben Párizsban tartott olimpiai játékok rendezésének költségei 6,8 milliárd euróra rúgtak.

Korábbi beszámolók szerint Ázsiából, Afrikából és Európából is több ország jelezte, hogy érdeklődik a legközelebbi „kiadó” játékok megrendezése iránt. Olimpiai szakértők 2036-ra Ázsiának adják a legnagyobb esélyt, míg Európa 2040-ben vagy 2044-ben reménykedhet.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB.

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Ukrajna az európai védelmi vállalatokkal együttműködve egy éven belül saját rakétavédelmi rendszert szeretne kifejleszteni. Az orosz propagandagépezet hétfőn rég nem látott szinteket ért el: Európa elleni rakétacsapásokról, a kontinenst megszálló "náci hordákról" kezdtek el beszélni a magas rangú vezetők. A Zaporizzsja ellen indított orosz offenzíva csigalassúsággal vánszorog előre. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

Drámai figyelmeztetés a magyar kutatótól: ami most elkezdődött, az rosszabb a 2022-es rémálomnál

A Tiszántúlon már most látványosak a hosszan tartó csapadékhiány és a vízhiány következményei - figyelmeztet Jakab Gusztáv ökológus, ELTE-oktató.

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

The US president does not provide further details on the alleged breaches ahead of the ceasefire deal with Iran expiring on Wednesday.

