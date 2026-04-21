A lakosságot kérdezik, hol legyen még olimpia

A lelkesedés szinte határtalan. Több német város, illetve tartomány már előzetesen jelezte, hogy érdekelt a jövendő házigazda címének elnyerésében. München, Hamburg és város megnevezése nélkül Észak-Rajna-Vesztfália tartomány szívesen lenne a 2036-os játékok rendezésére pályázók között.

A Német Olimpiai Szövetség (DOSB) játékszabályai ugyanakkor szigorúak. A hivatalos bejelentkezéshez szükség van arra, hogy az adott város illetékes hatóságai a lakosság megkérdezésével a remélt megrendezéshez zöld jelzést adjanak.

Az már korábban ismert volt, hogy Bajorország, konkrétan München érdekelt egy újabb pályázat elnyerésében.

A bajor főváros számára a rendezés egyáltalán nem idegen, az 1972-es játékok keserű emléke, az izraeli sportolók elleni, több halálos áldozatot követelő palesztin terrortámadás emléke ugyanakkor kitörölhetetlen.

Mindennek ellenére egy korábbi hangulati barométer szerint a helyi lakosság 66,4 százaléka örömmel venné, ha München ismét házigazda lehetne. A támogatókat felkarolta Markus Söder tartományi miniszterelnök, aki szerint a rendezés a bajor főváros számára – mindenekelőtt a beruházások, az infrastruktúra fejlesztése szempontjából – számos számos előnnyel járna.

Az olimpiai létesítmények pedig túlnyomó részben már rendelkezésre állnak – idézte Södert akkor az Infostart is.



Az ellenzők jóval csekélyebb tábora ezzel szemben a várható rendkívül magas rendezési költségekkel, érvelt. Hasonló népszavazást terveznek egyelőre hivatalosan még nem jelölt időpontban Hamburgban.

Észak-Rajna-Vesztfáliában ugyanakkor a hét végén „eldőlt a játszma”. A tartományban vasárnap rendeztek lakossági „népszavazást”, ami több mint pozitív eredményt hozott:

a Rajna-Ruhr régió 17 nagyvárosa közül 16 szavazott a pályázat mellett.

A DOSB adatai szerint a szavazók 66 százaléka adta le voksát a 2036-os vagy a 2040-es, illetve a 2044-es olimpiai játékok megrendezésére. A 17. városban csak azért nem mondható ki hasonló eredmény, mert ott nem érték el a minimális részvételi számot.

Észak-Rajna--Vesztfália konzervatív miniszterelnöke nem győzte hangsúlyozni, hogy a lakosság túlnyomó többsége állást foglalt az esetleges rendezés mellett. A szavazásban 1,4 millió állampolgár vett részt. A leglelkesebbek a dortmundiak és a dusburgiak voltak, messze megelőzve a kölnieket is.

A tudósítások szerint Hendrik Wüst hónapok óta járta a tartományt, és népszerűsítette a pályázatot.

Természetesen voltak ellenzők is, akik mindenekelőtt a potenciális költségek miatt aggódtak. A 2024-ben Párizsban tartott olimpiai játékok rendezésének költségei 6,8 milliárd euróra rúgtak.

Korábbi beszámolók szerint Ázsiából, Afrikából és Európából is több ország jelezte, hogy érdeklődik a legközelebbi „kiadó” játékok megrendezése iránt. Olimpiai szakértők 2036-ra Ázsiának adják a legnagyobb esélyt, míg Európa 2040-ben vagy 2044-ben reménykedhet.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB.