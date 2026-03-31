Kifakadt a közlekedési miniszter: a demokráciát veszélyezteti a Német Vasút állapota

A Deutsche Bahn az elmúlt években valóban rendkívül sok bírálatot kapott. Ennek fő okát mindenekelőtt a sorozatos késések, valamint a sínek és a hidak, továbbá sok esetben a szerelvények állapota jelentette. Mindezen egyelőre az sem segített, hogy a múlt év második felében váltás történt a vasút élén.

A miniszter, a koalíciós kormányban a CDU-t képviselő Patrick Schnieder a Funke médiacsoportnak nyilatkozva egészen odáig elment, hogy a jelenlegi vasúti állapotokat a demokráciára nézve potenciális fenyegetésnek minősítette.

„A helyzet most olyan irányú, ami veszélyezteti a demokráciát”

– fogalmazott a miniszter, aki egyébként a közelmúltban tartott rajna-vidék-pfalzi választásokon győzelmet aratott.

„Nem alakulhat ki az a benyomás, hogy az állam nem tudja kezelni az olyan problémákat, mint a romos hidak vagy épp a krónikusan késő vonatok” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint ezt nem szabad hagyni. Úgy véli, a távolsági vonatok 70 százalékának 2029-re pontosan kell közlekednie. Mindezt ráadásul személyes célkitűzésének nevezte. Ezzel összefüggésben ugyanakkor irreálisnak értékelte a korábbi vasúti vezetés azon célját, hogy már 2027-re 75-80 százalékos pontosságot biztosítsanak.

A miniszter szerint reálisan kell értékelni a helyzetet, ellenkező esetben az emberek még csalódottabbak lesznek.

„Rendkívül veszélyes, amikor egyre több embernek az a benyomása, hogy az állam nem működik megfelelően. Nem szabad fokoznunk ezt”

– érvelt a közlekedési miniszter.

A múlt évben a távolsági vonatok csak mintegy 60 százaléka közlekedett „jelentős késések” nélkül. Az elavult és túlterhelt infrastruktúra miatt Evelyn Palla, a Német Vasút új vezérigazgatója ugyanakkor nem titkolta, hogy rövid távon kevés a kilátás a helyzet javulására. Mindenesetre azonnali intézkedési programot is elhatároztak, hogy az utasok észrevegyék a változásokat.

A közlekedési minisztérium ennek részeként kezdeményezte a távolsági vonatok kényelmének fokozását, a vasútállomások tisztaságát, illetve biztonságát, továbbá az utasok gyors tájékoztatását késések és vágányváltozások esetén.