Halálra késeltek egy tizenhat éves lányt Angliában, három tinédzser lehet az elkövető

Három tinédzsert vádoltak meg egy 16 éves lány, Chloe Watson Dransfield meggyilkolásával Angliában. A lány szombaton egy kórházban hunyt el, miután eszméletlen állapotban, szúrt sebekkel találtak rá Leeds városában, nem sokkal hajnali 6 óra előtt – írja a Sky News híradása nyomán a hirado.hu.

A rendőrséget szombat reggel riasztották, miután megtalálták a lányt.

Az eset kapcsán a 18 éves Kayla Smith és a 19 éves Archie Rycroft előzetes letartóztatásba kerültek, és kedden a leedsi bíróság elé állnak, valamint egy 17 éves fiú, akinek a nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra.

Egy másik, szintén 18 éves leedsi férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, és továbbra is fogva tartják. Rajtuk kívül egy 18 éves nőt és egy 17 éves fiút, akiket szintén gyilkosság gyanújával vettek őrizetbe, további vizsgálatok idejére óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.