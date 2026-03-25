2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nyitókép: Pexels.com

Tízméteres óriás életéért küzdenek a német partoknál – videó

Infostart / MTI

Továbbra sem sikerült visszajuttatni a biztonságos, mély vízbe azt a bálnát, amely a Balti-tenger németországi partvidékén, Timmendorfer Beach-nél feneklett meg hétfőn a sekély vízben – számoltak be róla kedden a helyszínen dolgozó állatvédelmi szakemberek.

Stephanie Gross a, szárazföldi és vízi állatvilág kutatóintézet (ITAW) munkatársa a legutóbbi kísérletről elmondta, hogy homokkotróval próbáltak utat vájni a tíz méter hosszú púpos bálnának a mélyebb víz felé, de a talaj túl keménynek bizonyult.

Sven Partheil-Böhnke, a helyi polgármester hozzátette, hogy továbbra is mindent elkövetnek az állat megmentéséért.

A helyszínre újabb mentőeszközt szállítanak, amely várhatóan szerdán érkezik meg. A bálna kiszabadítását csütörtökön kísérlik meg újra.

Az állatvédők által készített drónfelvételek szerint a bajba jutott bálna valószínűleg egy fiatal hím példány. A csoport szerint vándorlás közben ragadt a sekély vízben, és a közelmúltban feltehetően ezt a példányt látták többször is felbukkanni a környező vizekben.

Kedd óta több módon is próbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek.

Ursula Siebert, a ITAW vezetője hangsúlyozta, hogy az állat elaltatása, hogy megkíméljék a szenvedéstől, nem opció, nemzetközi egyezmények szabályozzák, hogy mit és hogyan lehet tenni ilyen esetekben.

A bálna egészségi állapota aggasztó, mind a bőre, mind az általános állapota tekintetében. És még ha kiszabadítanák is, a Balti-tenger hosszú távon veszélyes lehet számára a hajóforgalom miatt

– mondták el a mentésen dolgozók.

A hosszúszárnyú vagy púpos bálnák (Megaptera novaeangliae) az összes sarkvidéki és trópusi óceánban előfordulnak főként a nyílt vízben, de a partok közelében is feltűnnek, különösen a szaporodás idején.

Hosszuk meghaladhatja a 10 métert, súlyuk pedig elérheti a 30 tonnát.

(Nyitóképünk illusztráció.)

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

2026. március 25. 09:58
„Semmi nem lesz a régi” – fenyegető üzenetet küldött Irán
2026. március 25. 08:56
A kormányzó párt nyerte a dániai előre hozott választást, de a neheze csak most jön
