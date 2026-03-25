Tízméteres óriás életéért küzdenek a német partoknál – videó

Stephanie Gross a, szárazföldi és vízi állatvilág kutatóintézet (ITAW) munkatársa a legutóbbi kísérletről elmondta, hogy homokkotróval próbáltak utat vájni a tíz méter hosszú púpos bálnának a mélyebb víz felé, de a talaj túl keménynek bizonyult.

Sven Partheil-Böhnke, a helyi polgármester hozzátette, hogy továbbra is mindent elkövetnek az állat megmentéséért.

A helyszínre újabb mentőeszközt szállítanak, amely várhatóan szerdán érkezik meg. A bálna kiszabadítását csütörtökön kísérlik meg újra.

A humpback whale remains stranded in shallow waters off northern Germany's Baltic Sea coast, with rescue efforts so far unsuccessful pic.twitter.com/r2ShYtxORt — Reuters (@Reuters) March 24, 2026

Az állatvédők által készített drónfelvételek szerint a bajba jutott bálna valószínűleg egy fiatal hím példány. A csoport szerint vándorlás közben ragadt a sekély vízben, és a közelmúltban feltehetően ezt a példányt látták többször is felbukkanni a környező vizekben.

Kedd óta több módon is próbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek.

Ursula Siebert, a ITAW vezetője hangsúlyozta, hogy az állat elaltatása, hogy megkíméljék a szenvedéstől, nem opció, nemzetközi egyezmények szabályozzák, hogy mit és hogyan lehet tenni ilyen esetekben.

A bálna egészségi állapota aggasztó, mind a bőre, mind az általános állapota tekintetében. És még ha kiszabadítanák is, a Balti-tenger hosszú távon veszélyes lehet számára a hajóforgalom miatt

– mondták el a mentésen dolgozók.

A hosszúszárnyú vagy púpos bálnák (Megaptera novaeangliae) az összes sarkvidéki és trópusi óceánban előfordulnak főként a nyílt vízben, de a partok közelében is feltűnnek, különösen a szaporodás idején.

Hosszuk meghaladhatja a 10 métert, súlyuk pedig elérheti a 30 tonnát.

(Nyitóképünk illusztráció.)